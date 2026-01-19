فضيحة "اللقطة المزيفة".. دليل تقني يثبت تلاعب تقنية الفيديو بتوقيت هدف يامال لإسقاط برشلونة!

بعيداً عن الجدل التحكيمي، كانت المباراة ملحمة كروية حبست الأنفاس، حيث دخل برشلونة اللقاء وهو يمتلك سلسلة انتصارات مرعبة (11 فوزاً متتالياً)، لكنه اصطدم بفريق باسكى منظم وشجاع.

افتتح ميكيل أويارزابال التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 32 بتسديدة رائعة بعد عرضية متقنة، مستغلاً سوء تمركز دفاعي من برشلونة.

وحاول البارسا العودة في النتيجة طوال الشوط الأول، لكنه اصطدم بسوء حظ غريب وعارضة وقفت مع الحارس ريميرو بالمرصاد.

في الشوط الثاني، دفع هانزي فليك بكل أوراقه الهجومية، وأثمر الضغط عن هدف التعادل في الدقيقة 70 برأسية قوية من ماركوس راشفورد الذي حل بديلاً ليصنع الفارق سريعاً، وبينما كانت جماهير برشلونة تتوقع الريمونتادا المعتادة، جاء الرد الباسكي صاعقاً.

بعد أقل من دقيقة واحدة على التعادل، ومن هفوة دفاعية قاتلة، نجح جونزالو جيديش في تسجيل الهدف الثاني لسوسيداد، ليقتل فرحة الكتلان في مهدها ويعيد التقدم لأصحاب الأرض وسط ذهول هانزي فليك على الخط.