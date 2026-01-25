برشلونة وأفييدو | تألق مصري وانفجار كتالوني: بطريقة رونالدو.. جلسة يامال الواثقة تنهي مغامرة أوفييدو

استعاد نادي برشلونة عرش صدارة الدوري الإسباني بعد مواجهة درامية أمام ريال أوفييدو انتهت بنتيجة 3-0، ليؤكد الفريق الكتالوني أنه لا يقبل بغير القمة رداً على انتصار ملاحقه المباشر ريال مدريد في اليوم السابق.

المباراة التي استضافها ملعب كامب نو لم تكن مجرد نزهة كروية، بل كانت اختباراً حقيقياً لشخصية الفريق وقدرته على التحول من العجز الهجومي الكامل في الشوط الأول إلى الانفجار التكتيكي في الشوط الثاني.

هذا التقرير يفند أرقام المباراة التي شهدت بروز موهبة مصرية أرهقت الدفاع الكتالوني، قبل أن يقرر الفتى الذهبي لامين يامال إنهاء الجدل بلقطة ستبقى خالدة في أذهان الجماهير وربما كريستيانو رونالدو.