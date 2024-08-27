"الاعتماد على الحبيب المنبوذ وصفقة برشلونة ترعب المنافسين" .. هانسي فليك يرتدي عباءة تشافي أمام رايو فاييكانو

برشلونة يحلق في صدارة جدول الدوري الإسباني..

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، بدايته القوية في مسابقة الدوري الإسباني 2024-2025؛ وهذه المرة أمام رايو فاييكانو "العنيد".

برشلونة انتصر (2-1) على مستضيفه رايو فاييكانو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني؛ ليحصد العلامة الكاملة "9 نقاط"، بعد الفوز على فالنسيا وأتلتيك بيلباو، في الأسبوعين الأول والثاني على التوالي.

وبخلاف الـ3 نقاط المهمة في صراع المنافسة على لقب الدوري؛ نجح الفريق الكتالوني في فك "النحس" الذي لازمه على ملعب رايو فاييكانو، منذ عام 2021.

وفشل برشلونة في تحقيق الفوز على رايو فاييكانو بملعب "تيريزا ريفيرو"، في آخر 3 زيارات بمسابقة الدوري، مكتفيًا بتعادل وحيد مقابل هزيمتين.

وفي طريقه لفك هذا "النحس".. مر برشلونة بمجموعة من التحولات طوال الـ90 دقيقة، سواء في الشوط الأول أو النصف الثاني من عمر المباراة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز نادي برشلونة "الصعب" على رايو فاييكانو، في ليلة الثلاثاء..