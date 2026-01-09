FC Barcelona v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport
علي سمير

بعد تعقد صفقة جيهي ومنافسة ريال مدريد على شلوتربيك .. برشلونة يوجه أنظاره نحو "المدافع الخفي" عاشق بويول

مركز قلب الدفاع الأيسر يأتي على رأس أولويات النادي الكتالوني .. وديكو بدأ العمل مبكرًا لحسم صفقة كبيرة

من بين جميع الأهداف الدفاعية التي يطمح برشلونة للتعاقد معها، هناك اسم "خفي" يتواجد في قائمة ديكو المدير الرياضي ويريد ضمه للفريق الكتالوني، وهو الهولندي ميكي فان دي فين.

مدافع توتنهام فرض نفسه كأحد أفضل اللاعبين بمركزه في أوروبا، وذلك من خلال المستويات المميزة التي يقدمها مع توتنهام، رغم النتائج المتواضعة للفريق تحت قيادة المدرب توماس فرانك.

ليونيل ميسي سبق أن قال عن زميله الأرجنتيني كريستيان روميرو إنه "الأفضل في العالم"، ولكن فان دي فين تفوق عليه بشكل لافت على مدار الموسمين الماضيين، بفضل سرعته وتميزه في الخروج بالكرة وكذلك قدرته على التهديف.

    قائمة طويلة من المدافعين

    بعد رحيل إينيجو مارتينيز إلى النصر السعودي، وتراجع رونالد أراوخو بعد أزمته أمام تشيلسي هذا الموسم، ظهرت ثغرة في مركز قلب الدفاع لدى المدرب هانزي فليك، لتبدأ رحلة البحث من ديكو لتأمين هذه المنطقة الصيف القادم.

    صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إنه من المعروف استهداف النادي الكتالوني لنيكو شلوتربيك مدافع بوروسيا دورتموند، والذي دخل ريال مدريد على الخط لضمه، استغلالًا لوضعه مع النادي الألماني ورفضه للتوقيع على عقد جديد.

    هناك أيضًا أليساندرو باستوني مدافع إنتر الإيطالي، وأيضًا مارك جيهي مدافع كريستال بالاس، الذي يظهر كفرصة سانحة للتوقيع معه بالمجان بعد انتهاء عقده مع كريستال بالاس.

    وأشارت الصحيفة إلى ميكي فان دي فين أيضًا، والذي يعتبر من الأهداف الرئيسية لبرشلونة، رغم أن اسمه ليس متداولًا بشكل كبير في مختلف وسائل الإعلام، لذلك أطلقت عليه لقب "الهدف السري".

    استبعاد اسم باستوني

    المدافعون الذين يلعبون بالقدم اليسرى مطلوبون بشدة في أوروبا، ويعتبر باستوني هو اللاعب الأبرز ولكن مهمة التعاقد معه في ظل الظروف المالية لبرشلونة تبدو معقدة وصعبة للغاية.

    اللاعب سعره يتجاوز 80 مليون يورو، وهو رقم لا يمكن لبرشلونة دفعه في لاعب مدافع، لوجود أولوية أخرى وهي التعاقد مع مهاجم كبير بدلًا من روبرت ليفاندوفسكي الذي تقدم عمره وهبط مستواه.

    المشكلة تكمن كذلك في وجود تشيلسي بسباق التعاقد مع باستوني، والنادي الإنجليزي معروف بقدرته المالية في دفع المبالغ المالية الضخمة وإغراء اللاعبين برواتب عالية، ولكن ماذا عن فان دي فين؟

  • الرهان على رغبة اللاعب

    أكدت "سبورت" أن التطور الهائل في مستوى المدافع الهولندي مع توتنهام أثار اهتمام الإدارة الرياضية في برشلونة، ويعتبره الكثيرون كخيار مثالي لفريق المدرب هانزي فليك لعدة أسباب.

    اللاعب يناسب أسلوب لعب برشلونة في الدفاع المتقدم والضغط على الخصم، ويمكنه تغطية مركز الظهير الأيسرعند الحاجة له، كما يتمتع بسرعة فائقة وقدرة مبهرة في الخروج بالكرة والمشاركة في بناء الهجمات.

    وأما بالنسبة لسعره، فقد انضم فان دي فين إلى توتنهام في 2023 قادمًا من فولفسبورج مقابل 40 مليون يورو، وقيمته السوقية وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" وصلت إلى 65 مليونًا بعد مستوياته الأخيرة.

    الرقم ليس منخفضًا، ولكنه أقل من باستوني، وسيراهن برشلونة على رغبة اللاعب في مغادرة توتنهام بسبب الوضع الرياضي الحالي للنادي اللندني وتراجع مستواه وصعوبة منافسته على البطولات الكبرى.

    وفقًا لتقارير صحفية إنجليزية، فإن اللاعب جعل الأمور واضحة لناديه قبل بضعة أشهر من السوق الصيفي، وهي رغبته في الرحيل، ومن جانبه قد يتقبل توتنهام فكرة مغادرته للنادي بمقابل معقول إلى فريق خارج البريميرليج.

    عاشق كارليس بويول

    من أهم العوامل التي قد تساعد برشلونة على إقناع فان دي فين بالضغط على توتنهام لتخفيض سعره لتسهيل رحيله، هي إعجابه ببرشلونة وقائده السابق كارليس بويول على وجه التحديد.

    اللاعب سبق أن صرح عن إعجابه بالمدافع المعتزل، واعتباره كمثل أعلى وقدوة في الصلابة الدفاعية وقدرته على إيقاف الخصوم، لذلك سيقاتل من ناحيته للسير على خطى بويول في برشلونة.

    وأخيرًا، قد يتحول هذا الهدف "الخفي" إلى مفاوضات رسمية مع توتنهام في وقت قريب، لصعوبة تحمل تكلفة باستوني، ودخول ريال مدريد في صفقة شلوتربيك، وإمكانية تفضيل مارك جيهي للبقاء في الدوري الإنجليزي مع أحد الكبار، سواء آرسنال أو مانشستر سيتي أو تشيلسي أو ليفربول.

