طلبت نائبة رئيس نادي برشلونة للشؤون المؤسسية، إيلينا فورت، "الاعتذار باسم النادي ومجلس الإدارة" بسبب المشكلات التي حدثت في التذاكر ودخول الأعضاء إلى ملعب كامب نو، والتي تسببت في تأخرهم عن مشاهدة المباراة.
"عليكم التفهم" .. رسالة من نائبة رئيس برشلونة بشأن أزمة دخول مباراة ألافيس!
ماذا حدث؟
شهدت مباراة برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني واقعة غير معتادة، بعدما تأخر دخول آلاف من جماهير البلوجرانا إلى ملعب "كامب نو" نتيجة خلل مفاجئ في النظام الإلكتروني لتحميل التذاكر عبر تطبيق النادي.
وبحسب ما أكدته تقارير صحفية، فإن ما يقرب من 7,500 مشجع لم يتمكنوا من دخول الملعب في الوقت المحدد، واضطر عدد كبير منهم للانتظار أمام البوابات حتى مرور ربع ساعة تقريبًا من انطلاق اللقاء، بينما لم ينجح نحو 300 مشجع في الدخول نهائيًا رغم محاولاتهم.
وأوضح مسؤولو نادي برشلونة أن المشكلة نتجت عن تباطؤ شديد في تحميل رمز الـQR للتذاكر الإلكترونية داخل التطبيق الرسمي الخاص بالأعضاء، وهو ما أدى إلى تعطل عملية المسح والدخول من خلال البوابات الإلكترونية.
وتسبب هذا الخلل في ظهور نحو نصف المدرجات شبه خالية في بداية المباراة، قبل أن تمتلئ تدريجيًا بعد حل الأزمة جزئيًا من خلال قيام النادي بتفعيل "خطة طوارئ" عبر إصدار تذاكر بديلة بصيغة PDF وتسليمها للجماهير داخل مكاتب الدعم.
نائبة رئيس برشلونة توضح
وأوضحت فورت خلال تصريحات لقناة "برشلونة" أن نحو 7,500 شخص لم يتمكنوا من الدخول إلا بعد انطلاق المباراة بفترة طويلة، بينما 300 شخص لم يدخلوا على الإطلاق.
كما طلبت من الجماهير "التفهم" نظرًا لكون الأمر يتعلق بالعودة إلى ملعب خضع للتجديد، إلى جانب تطبيق نظام جديد للدخول.
وقالت فورت في حديثها لوسائل الإعلام التابعة للنادي إن المشكلة نتجت عن "بطء في تنزيل التذاكر عبر رمز الـQR"، مؤكدة أن "النادي بدأ العمل سريعًا" لحل الأزمة.
وشددت نائبة رئيس برشلونة على أن النادي غير راضٍ عن هذه المشكلات التي واجهها المشتركون.
"برشلونة حاول مساعدة المتضررين"
إيلينا فورت أكدت على أن المباراة شهدت حضور 44,834 مشجعًا، وأن النادي حاول مساعدة المتضررين من خلال "توفير رمز بديل".
أما بخصوص الـ300 شخص الذين لم يدخلوا، فأكدت أنه سيتم التحقيق لمعرفة ما إذا كانوا قد غادروا بإرادتهم أو بسبب ظروف أخرى، مع استعداد النادي للتواصل معهم لتعديل الوضع.
وأكدت أن النادي سيعمل على منع تكرار هذه المشكلة في مباراة برشلونة المقبلة أمام أتلتيكو مدريد، قائلة: "سنركز من أجل ألا يحدث ذلك مرة أخرى".
برشلونة يفوز على ألافيس
نجح برشلونة في اقتناص فوز ثمين ومثير على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي احتضنه ملعب كامب نو مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني.
وجاءت انطلاقة المباراة على غير هوى أصحاب الأرض، بعدما تلقى الفريق الكتالوني هدفًا مبكرًا في الثانية 40 إثر خطأ دفاعي استغله لاعبو ألافيس، ليجد البارسا نفسه متأخرًا منذ اللحظات الأولى وسط صدمة جماهيره.
لكن الرد لم يتأخر، إذ تمكن النجم الشاب لامين يامال من إعادة المباراة إلى نقطة البداية بعد مرور 8 دقائق فقط، حيث أنهى هجمة منظمة بتسديدة محكمة منحت برشلونة دفعة قوية للعودة إلى أجواء اللقاء وفرض شخصيته الهجومية المعتادة.
واستمر ضغط برشلونة المكثف على مرمى الضيوف، ليترجمه داني أولمو إلى هدف ثانٍ في الدقيقة 26 من تسديدة رائعة هزّت شباك ألافيس، وأكدت رغبة الفريق في قلب النتيجة وفرض السيطرة على مجريات اللعب.
وفي الوقت الذي حاول فيه ألافيس العودة إلى أجواء المباراة، ظل برشلونة الأكثر خطورة واستحواذًا، قبل أن يعود أولمو مجددًا في الدقيقة 90+3 ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، حاسمًا الانتصار لصالح البلوغرانا في اللحظات الأخيرة.
وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك، ليصعد إلى صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة ريال مدريد مع جيرونا مساء الأحد، التي ستحدد المتصدر بعد نهاية الجولة.
في المقابل، بقي رصيد ألافيس عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر، ليستمر في سلسلة النتائج المتأرجحة هذا الموسم.
ما القادم لبرشلونة؟
يواصل برشلونة استعداداته لمرحلة فارقة في جدول مبارياته، حيث يلتقي أتلتيكو مدريد مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني، في مواجهة تُعد من أقوى اختبارات الفريق هذا الموسم نظرًا لطبيعة مواجهاته التاريخية مع الروخي بلانكوس.
وبعد هذا اللقاء المرتقب، يواصل الفريق الكتالوني جدول مبارياته المزدحم بمواجهة ريال بيتيس يوم السبت الموافق 6 ديسمبر، ضمن منافسات الليغا أيضًا، في مباراة يسعى من خلالها البلوجرانا لمواصلة جمع النقاط والحفاظ على مركزه في سباق الصدارة.
وعلى الصعيد الأوروبي، سيتحول برشلونة سريعًا إلى أجواء دوري أبطال أوروبا، حيث يحل ضيفًا على آينتراخت فرانكفورت يوم الثلاثاء 9 ديسمبر، في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات، وهي مباراة قد تكون حاسمة في تحديد موقع الفريق في جدول المجموعة قبل الدخول إلى الأدوار الإقصائية.