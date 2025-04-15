"درس مجاني لريال مدريد" .. عفوًا دورتموند! جيراسي ليس مانولاس ودفاع فليك سيهدم أحلام برشلونة بدوري الأبطال

قمة مثيرة كادت أن تسفر عن ريمونتادا

ذكريات كوستاس مانولاس وديفوك أوريجي ظهرت في أذهان عشاق برشلونة أمام بوروسيا دورتموند، لحظات من الرعب والقلق، ولكن في النهاية الفريق الكتالوني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا!

هانز فليك مدرب برشلونة قال نصًا:"هل تتوقعوا منا اللعب باسترخاء بعد الفوز 4/0 على دورتموند؟"، في تأكيد من الألماني على أنه سيخوض هذه المباراة بشراسة ويقظة، ولكن في الحقيقة.. نعم، برشلونة لعب باسترخاء!

هل كانت هذه الحالة مقصودة؟ لأن المهمة كانت منتهية من الذهاب بعد الفوز برباعية نظيفة؟ أم دورتموند حاول الخروج بـ"ريمونتادا" تاريخية مثلما فعلها روما وليفربول أمام العملاق الكتالوني من قبل؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الفريق الألماني بذل كل ما لديه من أجل الصعود، وبرشلونة فعل كل ما هو مُمكن لتوديع البطولة، ولكن الأهداف حكمت في النهاية، المواجهة انتهت 3/1، من ثلاثية لسيرهو جيراسي وهدف ذاتي من رامي بن سبعيني، ليتأهل الضيوف بمجموع المباراتين 5/2!