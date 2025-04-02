مدافعًا عن برشلونة وداني أولمو .. رئيس أتلتيكو: مواجهة ريال مدريد بمثابة تكفير الذنوب!

سيريزو يؤكد تفاؤله قبل مواجهة برشلونة..

قبل ساعات قليلة من مواجهة برشلونة، خرج إنريكي سيريزو؛ رئيس نادي أتلتيكو مدريد، للتعليق على بعض القضايا الجدلية خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها بالطبع قضية لاعب البرسا داني أولمو.

الفريق المدريدي من المقرر أن يستضيف نظيره الكتالوني في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم الأربعاء – بتوقيت مكة المكرمة – على استاد ميتروبوليتانو، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان لقاء الذهاب بينهما قد انتهى بالتعادل الإيجابي برباعية لكل منهما، في لقاء حمل إثارة كبرى، إذ بدأ برشلونة الريمونتادا بتحويل تأخره (2-0) في أول ست دقائق، لتقدم (4-2) مع مرور 74 دقيقة من المباراة، لكن حضر أتلتيكو بريمونتادا أخرى مدركًا التعادل (4-4) بهدفين قبل النهاية بست دقائق فقط.