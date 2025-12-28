"إن شاء الله" .. لابورتا يكشف استراتيجية برشلونة في الانتقالات، يتقبل "مزحة" خالد بيومي ويرد بالعربية!

المحلل الرياضي خالد بيومي أثار موضوع غياب برشلونة عن النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية، ممازحًا لابورتا بالإشارة إلى أنه حزين لهذا الغياب بسبب المال وفقدان العوائد المالية الكبيرة التي حصلت عليها الأندية المشاركة.

لابروتا تقبل المزحة بصدر رحب وضحكة كبيرة، مؤكدًا أنه حزين بالفعل للغياب ولكن ليس لأجل المال المفقود بل للهيبة!، قائلًا "ليست مسألة مال بل مسألة بريستيج وهيبة، لم نُشارك في النسخة الأخيرة لأننا لسوء الحظ لم نكن في ترتيب جيد خلال السنوات الماضية، لكننا نريد المشاركة في النسخ القادمة بالتأكيد".