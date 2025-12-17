تصريحات لابورتا جاءت بعد يوم واحد فقط من تصريحات رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، الذي جدد انتقاداته لبرشلونة بشأن المدفوعات التي قدمت لإنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام بين عامي 1994 و2018.

بيريز وصف القضية بأنها "أخطر مشكلة تواجه كرة القدم حاليًا، حتى على المستوى الدولي"، مضيفًا: "نعلم أن أكثر من ثمانية ملايين يورو دُفعت مقابل تقارير فنية عن الحكام، وهي أغلى تقارير في العالم، ومع ذلك لم يطّلع عليها المدربون الذين كانوا المستفيدين المفترضين منها".

وتابع بيريز، قائلًا: "من يمكنه تصديق أنهم دفعوا مقابل هذه التقارير التي لم يكن المدربون على علم بوجودها؟ هذا يسلط الضوء على الحاجة إلى تغيير جذري".

وكان أحد الحجج الدفاعية الرئيسية التي قدمها برشلونة هو أن المدفوعات كانت مقابل تقارير استطلاعية فنية عن الحكام، وهو تفسير استنكره بيريز باندهاش، مشيرًا إلى الرسوم الباهظة والادعاء بأن المستخدمين النهائيين المفترضين لهذه التقارير - المدربين - لم يطلعوا عليها أبدًا.