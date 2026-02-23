عقب تكرر الإصابة في الإعارة .. برشلونة يتخذ قرارًا بخصوص مستقبل تير شتيجن وفاتي

وفقًا لمعلومات من صحيفة Sport الإسبانية، فإن اللاعبين المعنيين هما مارك-أندريه تير شتيجن وأنسو فاتي، اللذان يلعبان حاليًا على سبيل الإعارة. وهذان هما اللاعبان اللذان يرغب المدير الرياضي ديكو في بيعهما.

وقد وضع ديكو بالفعل نصب عينيه بيع الثنائي في الصيف، ومن غير المرجح أن يتم إعادة دمجهما في التشكيلة الاحترافية بعد عودتهما إلى كاتالونيا.

كان برشلونة قد أعار تير شتيجن إلى نادي جيرونا في يناير. لم يعد هناك مستقبل للحارس الألماني الدولي في برشلونة.

في هرمية حراس المرمى، كان يحتل المركز الثالث فقط خلف جوان جارسيا فويتشيك شتشيسني تحت قيادة المدرب هانسي فليك.

لا يزال قائد برشلونة منذ سنوات طويلة مرتبطًا بعقد حتى عام 2028، لكنه تعرض لإصابة خطيرة في فخذه الأيسر بعد وصوله إلى جيرونا بفترة وجيزة، واضطر إلى الخضوع لعملية جراحية.