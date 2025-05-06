إنتر وبرشلونة .. فلسفة فليك أذاقته سُم الأفاعي و"البطل المجهول" يُجسد معجزة إنزاجي نحو نهائي ميونخ

قمة خيالية في دوري الأبطال

وكأن مباراة الذهاب لم تكن كافية لإمتاعنا وإبهارنا، برشلونة وإنتر قدما للجميع هدية كروية دسمة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة شهدت فوز الفريق الإيطالي 4/3، وحجزه لبطاقة نهائي ميونخ 2025.

الفريقان دخلا هذه المواجهة بعد التعادل الإيجابي 3/3 على ملعب برشلونة، ليدخل إنتر الشوط الأول متقدما بثنائية سجلها لاوتارو مارتينيز وهاكان تشالهان أوجلو.

الإثارة لم تتوقف، برشلونة عاد بثنائية أخرى لإريك جارسيا وداني أولمو، بل سجل الثالث عن طريق رافينيا، ليبدو أن الضيوف أصبحوا على أعتاب الوصول للمباراة النهائية، ولكن أتشيربي ظهر في الدقيقة 93 ليقتل الحلم الكتالوني بهدف التعادل المباغت.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد الذهاب إلى شوطين إضافيين، ظهر دافيد فراتيسي، نجم إنتر الذي خطف هدف الفوز لتصبح النتيجة 4/3 ويتحول مجموع المباراتين إلى 7/6، قمة الجنون!

السطور التالية هي ليست سوى محاولة متواضعة للحديث عن هذه الملحمة، كلنا استمتعنا، الجميع خرج في حالة من السعادة والنشوة، إلا عشاق برشلونة!