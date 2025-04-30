برشلونة ضد إنتر | لامين يامال "الخارق" أبطل مفعول سم الأفاعي "مؤقتًا" .. وحسرةً على معركة هاربة من نهائي ميونخ!

دومفريس أعاد كبرياء إنتر في ليلة تاريخية

بعد هذه المباراة، يجب أن ينحني الجميع شكرًا لكل من ساهم في الشكل الجديد لمنافسات دوري أبطال أوروبا، والذي منح عشاق الكرة العالمية فرصة لمشاهدة واحدة من أقوى المباريات ربما في تاريخ "ذات الأذنين".

الليلة، تصدى إنتر لطوفان برشلونة الأوروبي، واستطاع أن يخرج بتعادل ثمين (3-3)، من ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

المباراة حفلت بـ6 أهداف تحتار في اختيار أجملها، فسجل لإنتر ماركوس تورام ودينزل دومفريس "هدفين" في الدقائق (1، 21 و63)، بينما تكفل لامين يامال وفيران توريس ورافينيا "بمساعدة يان سومر"، بتسجيل ثلاثية برشلونة (24، 38 65).

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وبذلك، يتأجل حسم تذكرة التأهل إلى نهائي ميونخ 2025، إلى مباراة الإياب المقررة الثلاثاء المقبل في سان سيرو "جوزيبي مياتزا"، والتي أصبحت الأكثر ترقبًا من جميع جماهير كرة القدم العالمية، بعد لقاء الذهاب الحافل بالمتعة والإثارة.