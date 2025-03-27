برشلونة ضد أوساسونا | الغيابات وضيق الوقت حجج للفاشلين .. وهانسي فليك لا يعرف سوى النجاح!

10 خطوات تفصل برشلونة عن استعادة لقب الليجا

بأقل مجهود، أصبح فريق برشلونة قادرًا على إسقاط خصومه وفرض شخصيته على الجميع، ليتقدم بشكل واضح وصريح نحو استعادة لقب الليجا، فقط تتبقى 10 خطوات سيخطوها فريق هانسي فليك ليحقق الحلم.

اليوم، لم يفوت برشلونة الفرصة للانفراد بصدارة الدوري الإسباني، وتغلب على ضيفه أوساسونا بنتيجة (3-0) على ملعب لويس كومبانيس، في اللقاء المؤجل من منافسات الجولة 27 من الليجا.

ويدين برشلونة بالفضل في هذا الفوز، إلى الثلاثي فيران توريس، داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي، حيث تناوبوا على تسجيل أهداف المباراة في الدقائق (11 و21 و77)، على التوالي.