أحدهم في السعودية وصفقة مانشستر سيتي .. أموال طائلة قد يجنيها برشلونة من لاعبيه الراحلين

قائمة كبيرة من اللاعبين

لا يستبعد نادي برشلونة الإسباني، إمكانية دخول سوق الانتقالات الشتوي في أيامه الأخيرة من أجل التعاقد مع لاعب جديد، ولكن بشرط الحصول على فرصة مناسبة للقيام بذلك.

العملاق الكتالوني يمر بظروف مالية صعبة جدًا، تمنعه من ضم لاعبين جدد وتسجيلهم، بسبب سقف الرواتب وصعوبة الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف التي وضعتها رابطة الدوري الإسباني.

وفي ظل هذه الظروف، هناك مجموعة من اللاعبين الذين باعهم برشلونة، ويمكنهم المساهمة في حل هذه الأزمة المالية، بسبب البنود التي تم وضعها في عقودهم بعد التخلي عنهم، ونستعرضهم كالتالي..