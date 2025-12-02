برشلونة وأتلتيكو مدريد | كرة ليفاندوفسكي وصلت المريخ .. فليك ربح الرهان الصعب وعلى سيميوني حزم حقائبه إلى إيطاليا

مهما تغير الخصم، ومهما كثرت الانتقادات واشتدت حملة الهجوم التي جعلت دموعه تنهمر بعد الفوز على ديبورتيفو ألافيس، هانز فليك سيظل كما هو ولن يتغير.

لا يهتم كثيرًا باستقبال فريقه للأهداف، ولا يحمل أي تعاطف تجاه مشجعي برشلونة في كل مرة يهرب فيها الخصم ويتسلل داخل دفاعاته وينفرد بالحارس جوان جارسيا.

هو يؤمن بأنه لو سجل أحدهم هدفين سيسجل برشلونة هدفين، ولو أحرز الخصم هدفين سيسجل هو ثلاثة، وهذا كان شعاره في مواجهة أتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو مساء الثلاثاء، في الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري الإسباني.

الدفاع متقدم كالعادة، وأي تمريرة مباغتة نجد أحدهم يواجه جوان جارسيا وجهًا لوجه، وهي الطريقة التي سجل منها أليكس بايينا هدف التقدم في الدقيقة 20، وهي الفرحة التي أفسدها رافينيا بهدف التعادل بعدها بـ6 دقائق.

ولكن رغمًا عن الجميع، فليك يفوز بالرهان وبرشلونة يتفوق 3/1، بعد الهدف الذي أحرزه داني أولمو في منتصف الشوط الثاني بعد عدة محاولات، بالإضافة للهدف الثالث الذي أحرزه فيران توريس في اللحظات الأخيرة.