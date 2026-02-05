وأتم الدولي الغاني السابق انتقالاً مفاجئاً إلى كامب نو في عام 2019. وبعد إتمام تلك الصفقة، اتضح له أنه لا ينبغي له التحدث بإشادة كبيرة عن الدون أو عن الغريم في الكلاسيكو ريال مدريد.
لاعب برشلونة السابق: اضطررت للكذب بشأن كريستيانو رونالدو كي يرضى عني ليونيل ميسي!
انضم بواتينج "مشجع رونالدو" إلى ميسي في كامب نو عام 2019
وجد بواتينج أن ذلك صعباً لأنه كان مشجعاً للبلانكوس منذ الطفولة. ومع تثبيت الألوان على سارية سانتياجو برنابيو، كان رونالدو - باعتباره الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات وهداف النادي التاريخي - يُنظر إليه كمصدر للإلهام.
لكن في عام 2019، كانت كتالونيا كلها تتحدث عن ميسي. كان «الماعز» الأرجنتيني ملكاً في كامب نو ولم يكن يُسمح لأحد بالتشكيك في سلطته، وقد اكتشف بواتينح ذلك بالطريقة الصعبة عندما كان يُحضَّر لأول مؤتمر صحفي له.
لماذا تم منع بواتينج من الحديث عن رونالدو؟
قال لبرنامج Unscripted by Josh Mansour إن الإحاطة استبعدت أي انتماء لرونالدو من المعادلة: «كنت دائمًا أقول إنني أريد اللعب لريال مدريد. اضطررت إلى الكذب في مؤتمر صحفي لأنهم قبل ذلك، قبل عامين عندما لعبت في لاس بالماس، سألوني من هو لاعبي المفضل وقلت كريستيانو رونالدو وقلت إن فريقي المفضل هو ريال مدريد!
«عند التوقيع لبرشلونة، قالوا لي (فريقك المفضل هو برشلونة وأفضل لاعب في العالم هو ليونيل ميسي. لا بد أن تفعل ذلك وإلا فلن تستطيع اللعب هنا، هذا مستحيل). جلست هناك في المؤتمر الصحفي وكان السؤال الأول: من هو أفضل لاعب في العالم؟ فقلت: "ليونيل ميسي"».
لم تتم صفقة انتقال بواتينج إلى برشلونة إلا بعد أن منح ميسي الضوء الأخضر للاتفاق. كان النجم الجنوب أمريكي يطّلع على كل اتفاق انتقال يُعرض عليه قبل المصادقة النهائية على كل شيء.
وقال بواتينج، الذي انضم إلى البلوجرانا على سبيل الإعارة من النادي الإيطالي ساسوولو: «كانت لديه تلك السلطة. كنت أذهب للنوم آملًا أن ليو يحبني أو يراني ضمن الفريق. كنت أقول (غدًا يمكنني توقيع قميصي مع برشلونة، لكن إذا قال ليو "لا" فلن أذهب لتوقيع العقد!)»
الجيد والسيئ في مسيرة ميسي مع برشلونة
مع أنه لا يزال من كبار المعجبين برونالدو، يعترف بواتينج بأن مشاهدة قدرة ميسي عن قرب تركته يتساءل عما إذا كانت كرة القدم لا تزال الرياضة المناسبة له.
وقال لـDAZN في عام 2020: «التدرب مع ميسي جعلني عاجزًا عن الكلام. كنت دائمًا أقول إن كريستيانو رونالدو هو الأفضل في العالم، لكن ميسي شيء آخر. إنه ليس طبيعيًا. أثناء التدرب معه، شعرت بعدم الكفاءة لأول مرة في مسيرتي. كان يفعل أشياء لا تُصدق. شعرت وكأنني أقول: "انتهيت، سأعتزل اللعب!"».
لكن ليست كل الأمور المتعلقة بميسي كانت إيجابية، إذ قال بواتينج لـRio Ferdinand Presents: «ندخل غرفة الملابس، فيكون جالسًا هناك على هاتفه ويتلقى تدليكًا وهو جالس. قبل دقيقتين من خروجنا، يقف فقط، يُحكم ربط حذائه، ثم يخرج. في الإحماء لمباراة دوري الأبطال ضد ليفربول، قمنا بتحدي العارضة ثم يعود إلى الداخل. المدرب أجرى آخر التعديلات، ميسي على الهاتف يجري مكالمة فيديو، و30 ثانية قبل خروجنا يأتي فقط ويرتدي سترته وفجأة، هدف، هدف، هدف».
وأضاف أن هذا النهج كان مُضرًا ببعض نجوم النادي الأصغر سنًا: «هذا ما فعله اللاعبون الشباب في برشلونة: مالكوم، [عثمان] ديمبيلي، كانوا ينظرون إليه ولم يتدربوا، ثم عند الذهاب إلى المباراة كانوا يتعرضون للإصابة. هو الوحيد في العالم الذي يستطيع فعل ذلك».
استمتع بواتينج بمسيرة لعب متنقلة
لم يخض بواتينج سوى أربع مباريات مع برشلونة قبل عودته إلى إيطاليا. واعتزل اللعب في عام 2023 بعدما مثّل أيضاً أندية مثل توتنهام وبورتسموث وإيه سي ميلان وفيورنتينا ومونزا وآينتراخت فرانكفورت وهيرتا برلين وشالكه خلال مسيرة تنقّل فيها بين العديد من الأندية.