لاعب برشلونة السابق: اضطررت للكذب بشأن كريستيانو رونالدو كي يرضى عني ليونيل ميسي!

قال لبرنامج Unscripted by Josh Mansour إن الإحاطة استبعدت أي انتماء لرونالدو من المعادلة: «كنت دائمًا أقول إنني أريد اللعب لريال مدريد. اضطررت إلى الكذب في مؤتمر صحفي لأنهم قبل ذلك، قبل عامين عندما لعبت في لاس بالماس، سألوني من هو لاعبي المفضل وقلت كريستيانو رونالدو وقلت إن فريقي المفضل هو ريال مدريد!

«عند التوقيع لبرشلونة، قالوا لي (فريقك المفضل هو برشلونة وأفضل لاعب في العالم هو ليونيل ميسي. لا بد أن تفعل ذلك وإلا فلن تستطيع اللعب هنا، هذا مستحيل). جلست هناك في المؤتمر الصحفي وكان السؤال الأول: من هو أفضل لاعب في العالم؟ فقلت: "ليونيل ميسي"».

لم تتم صفقة انتقال بواتينج إلى برشلونة إلا بعد أن منح ميسي الضوء الأخضر للاتفاق. كان النجم الجنوب أمريكي يطّلع على كل اتفاق انتقال يُعرض عليه قبل المصادقة النهائية على كل شيء.

وقال بواتينج، الذي انضم إلى البلوجرانا على سبيل الإعارة من النادي الإيطالي ساسوولو: «كانت لديه تلك السلطة. كنت أذهب للنوم آملًا أن ليو يحبني أو يراني ضمن الفريق. كنت أقول (غدًا يمكنني توقيع قميصي مع برشلونة، لكن إذا قال ليو "لا" فلن أذهب لتوقيع العقد!)»