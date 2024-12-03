ريال مايوركا وبرشلونة .. لا تدع "الحفلة" تخدعك، فليك يلعب بالنار وسيدفع الثمن قريبًا!

الفريق الكتالوني عاد إلى الانتصارات من جديد

برشلونة نجح أخيرًا في إنهاء سلسلة التعثرات التي مر بها الفترة الأخيرة، وذلك عن طريق الفتك بمُضيفه ريال مايوركا بـ5/1، ليبدو الأمر وكأن فريق المدرب هانز فليك ظهر بصورة مثالية أمام أصحاب الأرض.

ولكن في الحقيقة، الأمسية التي شاهدناها على ملعب مايوركا مساء اليوم، الثلاثاء، في الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني، كانت صعبة للغاية على الفريق الكتالوني، وكادت أن تسفر عن كارثة جديدة بعد الخسارة من ريال سوسييداد ولاس بالماس والتعادل مع سيلتا فيجو.

الأمور كانت جيدة في البداية بتسجيل فيران توريس هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 12، ولكن فيدات موريكي سجل التعادل في الدقيقة 43، في إشارة تؤكد أننا على وشك تعثر آخر لمتصدر الليجا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

القصة اختلفت في الشوط الثاني تمامًا، مهما كانت الأسباب، الأهم كان النتيجة، رافينيا سجل هدفين بالإضافة لهدف آخر لكل من باو فيكتور وفرينكي دي يونج، لتنتهي المباراة بنتيجة 5/1 للضيوف.

الوضع يبقى كما هو عليه، برشلونة يتصدر الليجا بـ37 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الثاني، ولكن ما حدث اليوم كان بمثابة جرس إنذار جديد..