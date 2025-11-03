Thiago Messi FC BarcelonaInstagram (@leomessi)/Getty/GOAL
Aditya Gokhale و أحمد فرهود

العائلة عاشقة لبرشلونة! .. احتفال ليونيل ميسي وزوجته بعيد ميلاد تياجو "على طراز البلوجرانا"

صورة تسعد كل عاشق لنادي برشلونة حول العالم..

نشر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، السعادة في قلوب عشاق العملاق الإسباني برشلونة؛ وذلك على هامش حفل عيد ميلاد نجله الأكبر تياجو.

تياجو الذي يلعب في صفوف الفئات السنية لنادي إنتر ميامي، احتفل مع والده ميسي ووالدته أنتونيلا روكوزو؛ بحفل عيد ميلاده الثالث عشر.

هذا الحفل جاء بـ"صبغة برشلونية" 100%؛ حيث أثبتت العائلة مرة أخرى، مدى تعلقها بهذا النادي الإسباني الكبير.

  • حفل عيد ميلاد تياجو ميسي الثالث عشر "على طراز البلوجرانا"!

    وفي هذا السياق.. شاركت أنتونيلا روكوزو، زوجة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، جميع عشاقهما حول العالم؛ صورة عبر موقع "إنستجرام"، من حفل ميلاد ابنهما الأكبر تياجو.

    وظهر تياجو في هذه الصورة، وهو مرتديًا قميص برشلونة، مع زينة بـ"ألوان البلوجرانا - أزرق وأحمر -"، الخاصة بالنادي الإسباني الكبير.

    أيضًا.. جاءت الخلفية التي ظهرت في الصورة، مستوحاة من ملعب "كامب نو" الخاص ببرشلونة، مع العبارة الشهيرة "أكثر من مجر نادٍ".

    وحرص ميسي على التعليق على هذه الصورة؛ قائلًا: "كم هو رائع أن نحتفل بك يا تياجو!.. نحن نحبك كثيرًا جدًا".

    • إعلان
  • Lionel Messi Barcelona 2021Getty Images

    ليونيل ميسي والعصر الذهبي لفريق برشلونة الأول لكرة القدم

    تتجاوز علاقة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بنادي برشلونة، حدود عالم الساحرة المستديرة؛ فهي ترمز إلى رابط ثقافي وعاطفي، شكّل جيلاً بأكمله. 

    ووصل ميسي من روزاريو الأرجنتينية إلى برشلونة، وهو في الثالثة عشرة من عمره؛ حيث ازدهرت مسيرته في مدرسة "لا ماسيا"، الخاصة بتكوين اللاعبين في النادي.

    وظهر الأسطورة الأرجنتينية لأول مرة مع العملاق الإسباني، في سن السابعة عشرة؛ ونجح في قيادة الفريق الأول إلى أكثر فتراته نجاحًا، وألهم المشجعين في جميع أنحاء العالم بفنه الذي غير طريقة لعب كرة القدم.

    وتحت قيادة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا؛ أصبح ميسي محور "جيل ذهبي" فاز بكل الألقاب الممكنة مع برشلونة، بما في ذلك "السداسية" التاريخية عام 2009. 

    حتى بعد رحيله المؤثر في عام 2021، بسبب الصعوبات المالية التي يواجهها النادي الإسباني العريق؛ لا يزال تأثير ميسي يتردد صداه، في "كامب نو" وخارجه. 

    أرقام ليونيل ميسي مع نادي برشلونة:

    * مباريات: 778.

    * دقائق: 63.513.

    * مساهمات تهديفية: 975.

    * أهداف: 672.

    * تمريرات حاسمة: 303.

  • Inter Miami CF Host Youth International Cup Opening CeremonyGetty Images Sport

    النادي والمدينة.. العلاقة الوثيقة بين تياجو ميسي وبرشلونة

    وبخصوص تياجو، نجل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ فهو ولد في برشلونة في الثاني من نوفمبر 2012.

    وقضى تياجو سنواته الأولى في برشلونة، خلال ذروة مسيرة والده في النادي المحلي؛ مما أدى إلى تكوين ارتباط شخصي عميق بالمدينة والفريق، على حدٍ سواء.

    وقبل انتقال العائلة إلى العاصمة الفرنسية باريس، في عام 2021؛ تدرب تياجو في صفوف الفئات السنية لنادي برشلونة.

    وبعد فترة قصيرة في أكاديمية شباب باريس سان جيرمان.. يلعب تياجو الآن في فريق إنتر ميامي تحت 13 عامًا؛ حيث أثار إعجاب الجميع، بتسجيله أهدافًا في بطولات الفئات السنية. 

    وعلى الرغم من عيشه في الولايات المتحدة؛ فقد أعرب تياجو عن إعجابه الكبير بجوهرة برشلونة الحالي لامين يامال، بل وأعلن عن حلمه باللعب معه يومًا ما.

  • Joan Laporta und Lionel MessiGetty

    العلاقة بين ليونيل ميسي ونادي برشلونة أبدية.. ولكن!

    في حين مدد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، عقده مع نادي إنتر ميامي الأمريكي مؤخرًا؛ فإن الروابط العاطفية مع برشلونة، لا تزال قائمة. 

    نادي برشلونة جدد دعوته إلى ميسي؛ من أجل حضور حفل افتتاح ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، بعد التجديد.

    هذه اللحظة - إذا تحققت -؛ ستمثل خاتمة مناسبة لقصة حب بين ميسي وبرشلونة، غيرت مجرى كرة القدم إلى الأبد.

    لكن.. تبقى العلاقة المتوترة بين الأسطورة الأرجنتينية ورئيس برشلونة الحالي جوان لابورتا؛ هي العائق الوحيد، أمام هذه الخطوة.

    وإذا تم انتخاب لابورتا رئيسًا لبرشلونة مجددًا؛ فإنه سيصبح تحسين العلاقة مع ميسي أمرًا ضروريًا، لضمان حضوره حفل الافتتاح.

    والعلاقة بين ميسي ولابورتا كانت قد توترت بشدة؛ بعد أن رأى الأسطورة الأرجنتينية أن رئيس برشلونة الحالي، لم ينفذ وعده بتجديد عقده في صيف 2021.

  • Nashville SC v Inter Miami CF - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    أرقام ليونيل ميسي مع نادي إنتر ميامي منذ صيف 2023

    يملك الأسطورة ليونيل ميسي، أرقامًا رائعة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي؛ منذ الانضمام إليه في 2023 وحتى الآن.

    ميسي سجل 74 هدفًا وصنع 37 آخرين، خلال 84 مباراة رسمية مع فريق إنتر ميامي، في مختلف المسابقات.

    وقاد الأسطورة الأرجنتينية الفريق الأمريكي، للتتويج بأول بطولتين في تاريخه؛ وهما: "كأس الدوريات ودرع المشجعين".

    جدير بالذكر أن ميسي البالغ من العمر 38 سنة، جدد عقده مؤخرًا مع إنتر ميامي؛ حتى نهاية الموسم الكروي في الولايات المتحدة الأمريكية، لعام 2028.

الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
ديبورتيفو ألافيس crest
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
الدوري الأمريكي
إنتر ميامي crest
إنتر ميامي
إنتر ميامي
نيويورك سيتي crest
نيويورك سيتي
نيويورك سيتي