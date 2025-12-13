كشف الحكم إيتورالدي جونزاليس، الذي يعمل محللًا تحكيميًا لصحيفة "AS" وإذاعة كادينا سير، عن رأيه في أهم لقطات مباراة برشلونة ضد أوساسونا، بعدم احتساب هدفًا للأخير.
تسبب في جدل كبير .. حكم إسباني يكشف سر إلغاء هدف أوساسونا ضد برشلونة!
- Getty Images Sport
ماذا حدث؟
في الوقت الذي كان فيه النتيجة هي تقدم برشلونة على أوساسونا بهدف دون رد، نجح خورخي هيراندو لاعب خصم البلوجرانا في تسجيل هدف التعادل.
ولكن حكم المباراة رفض احتساب الهدف، بداعي ارتكاب خطأ لصالح جوان جارسيا حارس مرمى برشلونة.
وبعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو VAR، رفض احتساب الهدف، لترتد بهجمة خطيرة لبرشلونة، نتج عنها الهدف الثاني الذي أنهى على المباراة بشكل كبير بالدقيقة 86 سجله رافينيا.
- Getty Images Sport
ماذا قال إيتورالدي؟
وكشف المحلل التحكيمي عن رأيه في اللعبة قائلًا: "في الدقيقة 84، ألغى الحكم هدفًا لفريق أوساسونا سجله خورخي هيراندو بداعي وجود خطأ ضد حارس برشلونة جوان جارسيا". وأضاف: "واعتبر أدريان كورديرو، حكم المباراة، أن هناك دفعًا من اللاعب كاتينا على حارس برشلونة قبل لحظة تسديد هيراندو للكرة".
وأوضح المحلل التحكيمي: "رغم أن التسديدة انتهت داخل الشباك، فإن الحكم لم يحتسب الهدف".إيتورالدي أكد أيضًا على أن تقنية حكم الفيديو المساعد VAR لم يكن بإمكانها التدخل في هذه الحالة، قائلًا: "إذا احتسب الحكم الخطأ قبل التسديد، فلا يمكن للـVAR التدخل، أعتقد أن كاتينا تعثر ثم دفع جوان جارسيا".
برشلونة ينتصر على أوساسونا
أحكم برشلونة قبضته على قمة ترتيب الدوري الإسباني، بعد أن تجاوز عقبة أوساسونا بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي أُقيم مساء السبت ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الليجا.
وبعد شوط أول غابت عنه الأهداف، انتفض الفريق الكتالوني في النصف الثاني من المواجهة، ليحسم النقاط الثلاث بفضل تألق البرازيلي رافينيا، الذي هز الشباك مرتين في الدقيقتين 70 و86، مانحًا فريقه فوزًا مستحقًا على أرضه.
وواصل برشلونة بذلك عروضه القوية في المسابقة، مسجلًا انتصاره السابع تواليًا، والرابع عشر خلال الموسم الجاري من أصل 17 مباراة، ليعزز موقعه في صدارة الترتيب ويؤكد تفوقه في سباق المنافسة.
وساهم بيدري في صناعة الهدف الأول، ليواصل بريقه في الجانب الهجومي، بعدما قدّم تمريرته الحاسمة الثالثة على التوالي في مباريات الدوري، في رقم مميز يتحقق له لأول مرة في مسيرته الاحترافية.
وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 43 نقطة في المركز الأول، موسعًا الفارق إلى سبع نقاط مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني، الذي يلتقي ديبورتيفو ألافيس في الجولة ذاتها.على الجانب الآخر، تجمد رصيد أوساسونا عند 15 نقطة في المركز السادس عشر، ليبقى قريبًا من مناطق الهبوط، حيث يفصله فارق الأهداف فقط عن المراكز المؤدية إلى الدرجة الثانية.
ما القادم لبرشلونة؟
بعد الانتصار الذي حققه في مواجهة اليوم، واصل برشلونة عروضه القوية في الدوري الإسباني، مؤكّدًا تفوقه وانفراده بصدارة جدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 43 نقطة، ليعزز موقعه في القمة بفارق سبع نقاط كاملة عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني، في وقت تزداد فيه الضغوط على المنافسين مع اقتراب منتصف الموسم.
ويعكس هذا التقدم الواضح حالة الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية التي يعيشها الفريق الكتالوني، والتي جعلته الطرف الأقوى في سباق الصدارة حتى الآن، خاصة في ظل سلسلة انتصاراته المتتالية التي منحته أفضلية مريحة قبل الدخول في الجولات الحاسمة المقبلة.
في المقابل، توقف رصيد أوساسونا عند 15 نقطة ليستقر في المركز السادس عشر، متقدمًا بفارق الأهداف فقط على فالنسيا وجيرونا، ما يضعه في موقف بالغ الصعوبة، ويجعله مهددًا بشكل مباشر بالانزلاق إلى مناطق الهبوط في حال استمرار نزيف النقاط خلال الجولات القادمة، في ظل احتدام الصراع في أسفل جدول الترتيب.
وعلى صعيد الاستحقاقات المقبلة، يستعد برشلونة لمواصلة مشواره المحلي دون توقف، حيث يفتتح رحلته في بطولة كأس ملك إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة جوادالاخارا ضمن منافسات دور الـ32، في خطوة أولى نحو البحث عن لقب جديد يضاف إلى خزائنه.
وبعدها، يعود الفريق الكتالوني سريعًا إلى أجواء الدوري الإسباني، عندما يخوض مواجهة قوية ومهمة أمام فياريال يوم الأحد 21 ديسمبر، في لقاء يُعد ختام مبارياته الرسمية خلال العام الحالي، ويسعى من خلاله إلى إنهاء عامه بانتصار جديد يعزز صدارته ويمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل دخول المرحلة الثانية من الموسم.