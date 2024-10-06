ألافيس ضد برشلونة | عودة "الظاهرة" وغضب يامال عرض مستمر .. وقلادة الحظ تمنح بينيا قبلة الحياة!

ثلاثية ليفاندوفسكي تقود برشلونة لعبور ألافيس..

في مباراة عنوانها "مصيدة التسلل"، استطاع برشلونة أن ينهي المواجهة مبكرًا، بعدما فاز بثلاثية نظيفة على مضيفه ديبورتيفو ألافيس، على ملعب ميديزوروتزا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني.

ولعب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي دور البطولة، بعدما أنهى المواجهة مبكرًا بإحراز أهداف برشلونة الثلاثة في مرمى ألافيس، في الدقائق 7 و22 و32، ليتربع على عرش هدافي الليجا، بوصوله إلى الهدف العاشر.

ولم يكن المدرب لويس جارسيا، الذي تم تكريمه قبل المباراة، بالقميص رقم 100 مع ألافيس، يدرك أن ليلة الاحتفال بمئويته في الباسك، ستشهد سقوطًا أليمًا لفريقه، رغم محاولاته للعودة خلال الشوط الثاني، قبل أن يُمنى ألافيس بالخسارة الأولى على ملعبه هذا الموسم.

المباراة شهدت أيضًا إصابة جناح برشلونة فيران توريس، والذي شارك إريك جارسيا بديلًا له في الدقيقة الرابعة، كما قرر فليك الدفع باللاعب أنسو فاتي، بديلًا ليامال، رغم أنباء اقترابه من الرحيل عن القلعة الكتالوني في موسم الميركاتو الشتوي المُقبل.

واستطاع برشلونة أن ينفرد بصدارة الليجا، برصيد 24 نقطة، مبتعدًا بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، قبل فترة التوقف الدولي، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL أبرز النقاط حول مواجهة ألافيس وبرشلونة في الدوري الإسباني..