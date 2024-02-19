برر قيمة انتقاله الخرافية .. رايس الأفضل في إنجلترا بلا منازع!

ديكلان رايس يتألق ويقدم أفضل مواسمه مع آرسنال

تطور ديكلان رايس، نجم فريق آرسنال مؤخرًا في الركلات الثابتة، ويمكن لمنتخب إنجلترا الاستفادة من هذا التطور في بطولة أمم أوروبا 2024.

ويبدو من الصعب العثور أو اكتشاف أى خلل في أداء رايس، فاللاعب الذي تبلغ قيمته 100 مليون جنيه إسترليني كان مميزًا في مواجهة آرسنال ضد وست هام التى انتهت بفوز الجانرز الساحق 6-0.

ولم يكن رايس، معروفًا بإسهاماته في الكرات الثابتة، ولكنه تغيير منذ انضمامه لآرسنال وأظهر العديد من مهاراته، ولم يقدم تمريرة حاسمة واحدة، بل تمريرتين حاسمتين ضد فريقه السابق الأولى من ركلة ركنية، ثم ركلة حرة واختتم بتسجيله هدفًا، وساعد آرسنال النجم الإنجليزي على التطور وبالتأكيد منتخب إنجلترا سيكون سعيدًا بذلك.