اختاروا "العلاج بالصدمة" واختار هو "إعلاء الروح الرياضية" .. كم كانت قاسية ليلة براهيم دياز الأولى في ريال مدريد بعد خسارة المغرب لكأس إفريقيا!

الجرح لم يندمل بعد، لكن القدر شاء أن تجتمع كل المشاهد القاسية في ليلة واحدة أمام المغربي براهيم دياز من جديد، وكأنه يذكره بواحد من أكبر أخطائه في مسيرته سواء التي مرت أو ربما حتى التي ستأتي بعد!

صاحب الـ26 عامًا عاد بالأمس للظهور مع ريال مدريد بعد غياب لأكثر من شهر نظير مشاركته مع المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا 2025.

على المستوى الجماعي، كانت ليلة موفقة لرفاق أسد الأطلس، حيث حقق الميرينجي الفوز بثنائية نظيفة، على استاد فياريال، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإسباني 2025-2026.

هذا الانتصار ارتقى بكتيبة ألفارو أربيلوا إلى الصدارة جدول الترتيب "مؤقتًا" برصيد 51 نقطة، متفوقة بفارق نقطتين على برشلونة، الذي سيخوض مباراة الجولة الـ21 اليوم الأحد، أمام ريال أوفييدو.

لكن دعك من تحقيق الملكي الفوز الثالث على التوالي تحت قيادة مدربه الجديد ألفارو أربيلوا، ودعنا نركز على الليلة الفردية لبراهيم دياز..