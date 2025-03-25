براهيم دياز أمام تنزانيا .. درس في فن "السهل الممتنع" وارتباك بسبب لقطة من قاموس عثمان ديمبيلي!

انتصار ثمين للأسود

مرة أخرى يثبت لنا النجم المغربي براهيم دياز، أنه وصل إلى مرحلة عالية من النضوج الكروي، وذلك في الفوز الثمين الذي ساهم في اقتناصه لبلاده على حساب المنتخب التنزاني.

المغرب تفوقت بثنائية نظيفة على أرضها ووسط جماهيرها، حيث سجل نايف أكرد الهدف الأول للأسود بالدقيقة 51 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف دياز الثاني بالدقيقة 58 من ركلة جزاء.

الانتصار جاء بأقل مجهود للمغرب، لتؤكد أنها الأحق بفارق شاسع عن باقي منتخبات مجموعتها في التأهل المباشر إلى كأس العالم، خاصة وأن صاحب المركز الثاني وهو منتخب النيجر لديه 6 نقاط فقط بالتساوي مع تنزانيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولكن بعيدًا عن حظوظ التأهل، دعونا نركز بشكل أكبر على ما قدمه براهيم دياز قبل عودته إلى ريال مدريد بعد انتهاء فترة التوقف الدولي..