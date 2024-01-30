برادلي ودوك واللاعب المفضل لمحمد صلاح!.. مستقبل ليفربول في آمان بدون كلوب

من أبرز مواهب ليفربول؟

يمتلك فريق ليفربول مجموعة موهوبة جدًا من اللاعبين المحليين الشباب الذين يمكنهم الحفاظ على حقبة جديدة من النجاح في آنفيلد.

وبالعودة إلى عام 2020، قال يورجن كلوب، أن حلم النادي هو أن يكون لديه "فريق مليء بالمواهب" وبعد مرور أربع سنوات، لا يزال أمام الريدز الكثير للعمل عليه على الرغم من النجاح المستمر لترينت ألكسندر أرنولد وكورتيس جونز، خلال الموسم الماضي.

وقد لا يمر وقت طويل قبل أن يختار كلوب أو خليفه، فريقًا مليئًا بمواهب الأكاديمية، بعد ظهور 10 لاعبين في تشكيلة الفريق لمباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد آرسنال في وقت سابق من هذا الشهر.

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إن العديد من اللاعبين الذين شاركوا ضد آرسنال ظهروا في مباراة ليفربول ونورويتش سيتي يوم الأحد الماضي مثل كايمين كيليهر وجاريل كوانساه وكونور برادلي.

ويمكن أيضًا أن يشارك كل من بوبي كلارك وأوين بيك، وجيمس ماكونيل، وكايدي جوردون وتري نيوني، في مباراة الدور الرابع وحتى إذا لم يلعبوا فلن يمر وقت طويل قبل أن يشقوا طريقهم إلى الفريق الأول.

ويرصد موقع "جول" في التقرير التالي أبرز مواهب ليفربول الشابة الذين قد يصبحوا في النهاية أبطالًا محليين على النحو التالي:-