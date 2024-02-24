هل نجم مانشستر يونايتد البديل المثالى لمبابى؟

قد يكون رحيل ماركوس راشفورد، نجم فريق مانشستر يونايتد وانتقاله إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف صفقة مفيدة لجميع الأطراف.

ويعانى النجم الإنجليزي من تراجع كبير في مستواه هذا الموسم مع الشياطين الحمر، وقال راشفورد، في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد بعد توقيع عقده الجديد لمدة خمس سنوات: "انضممت إلى اليونايتد عندما كنت طفلاً في السابعة من العمر وكان حلم، وبنفس الشغف والفخر والتصميم على النجاح شرف لى ارتداء هذا القميص، وما زلت مصممًا على الفوز بالمزيد من الجوائز في السنوات المقبلة".

وتابع: "كمشجع ليونايتد طوال حياتي، أعرف المسؤولية وأؤكد لكم أنني سأقدم كل شيء لمساعدة الفريق على الوصول إلى المستوى المطلوب".

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وأصبح راشفورد، اللاعب الأعلى أجرًا في أولد ترافورد، حيث يتقاضى 370 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وفى موسمه الماضي جذب أنظار الجميع بسبب تألقه وسجل 30 هدفًا وكسر يونايتد سقف الأجور مرة أخرى لتأمين مستقبل نجم الفريق على المدى الطويل.

ولكن خلال ثمانية أشهر فقط، تراجع مستوى راشفورد، وسجل 5 أهداف فقط في 30 مباراة حتى الآن هذا الموسم، ولم يعد اليونايتد بحاجة إلى راشفورد بعد الآن، وقد يكون رحيله لفريق باريس سان جيرمان الذي يبحث عن تعزيز صفوفه ببديل لنجم الفريق كيليان مبابى مناسبًا للجميع.

ويجب على يونايتد أن يوافق على رحيل نجمه الإنجليزي إذا قدم باريس سان جيرمان عرضًا رسميًا في الصيف، لأسباب كثيرة أهمها أن قيمة اللاعب السوقية تنخفض مع كل مباراة.