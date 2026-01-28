حسم نادي برشلونة موقفه النهائي من التعاقد مع المهاجم الكاميروني الشاب إيتا إيونج، بعدما كان اسمه حاضرًا بقوة على طاولة الاهتمامات خلال الأشهر الماضية، في ظل التطور اللافت الذي قدمه اللاعب مع فريق ليفانتي، وظهوره الجيد على الساحة الدولية مع منتخب بلاده.
بديل ليفاندوفسكي لا بد أن يكون "سوبر".. برشلونة يحدد موقفه الأخير من صفقة إيتا إيونج!
فرصة ذهبية
إيتا إيونج بات يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في سوق الانتقالات الأوروبية، بعدما فرض نفسه بقوة بفضل مستوياته الفنية العالية، سواء على مستوى الدوري الإسباني أو خلال مشاركته الأخيرة في كأس أمم إفريقيا، حيث قدم أداءً نال إشادة المتابعين ورفع من قيمته السوقية بشكل ملحوظ. هذا التطور السريع جعل اسمه محط أنظار عدة أندية كبرى، وفي مقدمتها برشلونة، الذي تابع مسيرته عن قرب في أكثر من مرحلة.
وكان النادي الكتالوني قد أبدى اهتمامًا فعليًا باللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حين كان إيتا إيونج متاحًا في صفقة وُصفت حينها بأنها “فرصة ذهبية”، بعدما انتقل من ليفانتي مقابل ثلاثة ملايين يورو فقط. في ذلك التوقيت، رأت إدارة برشلونة أن اللاعب يمثل خيارًا منخفض التكلفة، مع إمكانية تطويره تدريجيًا عبر إشراكه بين الفريق الأول وفريق الرديف، أو إعارته لاكتساب الخبرة قبل الاعتماد عليه مستقبلًا.
- Getty Images
شرط جزائي يعيق انتقال إيتا إيونج إلى برشلونة
غير أن الأمور تغيّرت بشكل جذري خلال فترة قصيرة. فبعد انتقاله الرسمي، ارتفعت قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب لتصل إلى 30 مليون يورو، وهو رقم جعل الصفقة تخرج من نطاق “الاستثمار منخفض المخاطر” إلى خانة الصفقات المعقدة ماليًا.
كما أن برشلونة حاول الاستفسار عن وضع اللاعب في الأيام الأخيرة من سوق أغسطس الماضي، إلا أن نادي فياريال، الذي كان يملك حقوقه آنذاك، تمسك بشرط جزائي بلغ 10 ملايين يورو قبل وضعه في ليفانتي ضمن خطة استثمارية مستقبلية.
في تلك المرحلة، كان إيتا خيارًا منطقيًا لبرشلونة من حيث السعر والتدرج الرياضي، لكن التطورات المتسارعة في مسيرته، إلى جانب المنافسة الشرسة من أندية أخرى، خاصة من الدوري الإنجليزي الممتاز، دفعت إدارة النادي الكتالوني إلى إعادة تقييم الموقف بالكامل.
وحسب صحيفة "سبورت" من النادي، فإن برشلونة لا ينكر التطور الكبير الذي حققه اللاعب، كما أن العلاقة مع محيطه جيدة، ويعلم مسؤولو النادي أن إيتا إيونج يضع برشلونة ضمن أولوياته، إلى جانب رغبته المحتملة في خوض تجربة في الدوري الإنجليزي. ومع ذلك، فقد اتُخذ قرار واضح بعدم الدخول في مزايدة مالية على ضمه، خصوصًا في ظل إدراك الإدارة أن أندية إنجليزية عدة قادرة على الاقتراب من دفع قيمة الشرط الجزائي كاملة.
انتهت الصفقة!
وبهذا القرار، أصبحت فرص رؤية إيتا إيونج بقميص برشلونة شبه معدومة في الوقت الراهن، خاصة أن الإدارة الرياضية حددت بوضوح ملامح المهاجم الذي تبحث عنه، وهو لاعب جاهز من الطراز الرفيع، يمتلك خبرة تنافسية عالية وقادر على صناعة الفارق فورًا، وليس مشروع لاعب يحتاج إلى وقت طويل للتطوير.
اللاعب ومحيطه على علم تام بموقف برشلونة، ولذلك بدأوا فعليًا في الاستماع إلى عروض أخرى، تحسبًا للمرحلة المقبلة من مسيرته. وخلال الأسابيع الماضية، ترددت شائعات حول إمكانية انتقاله إلى روسيا، وتحديدًا إلى نادي سيسكا موسكو، لكن تلك الأنباء لم تتجاوز مرحلة التكهنات، ولم تشهد أي خطوات رسمية.
في المقابل، تشير المعطيات إلى أن بعض أندية البريمييرليج مستعدة للدخول بقوة على خط الصفقة، وربما تقديم عرض مالي مبكر خلال سوق يناير، إلا أن السيناريو الأقرب هو تأجيل الحسم إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعيدًا عن أي منافسة من جانب برشلونة.
- Getty Images
بديل "سوبر"
من جهته، يضع برشلونة أولوياته الهجومية في اتجاه مختلف تمامًا، خاصة مع احتمالية رحيل روبرت ليفاندوفسكي بعد 30 يونيو المقبل. وفي حال حدوث ذلك، فإن الإدارة مصممة على التعاقد مع بديل “سوبر” يليق بحجم النادي وطموحاته، وتؤكد قناعتها بإمكانية توفير هامش في سقف الرواتب لتحقيق هذه الصفقة الكبيرة.
ويُعد اسم خوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، الحلم الأكبر داخل أروقة النادي الكتالوني، إلى جانب خيارات أخرى مطروحة على الطاولة. أما إيتا إيونج، الذي كان في وقت ما خيارًا مطروحًا بقوة، فقد خرج رسميًا من حسابات برشلونة في المرحلة الحالية، في انتظار أن تحدد سوق الانتقالات وجهته المقبلة.