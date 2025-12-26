كشف الإعلامي ناصر الجديع عن مفاجأة مدوية، بشأن قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن اللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا الخاص بأندية دوري روشن السعودي.
"الهدف هو بداية للتجنيس" .. الكشف عن مفاجأة بشأن مشروع اللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا!
- AFP
أزمة المواليد في الدوري السعودي
بدأت أزمة تسجيل اللاعبين الأجانب تحت 21 سنة، المعروفين بـ"مواليد"، مع انطلاق الموسم الرياضي 2025-2026، بعد أن فوجئ نادي الهلال بعدم قدرته على تسجيل مهاجمه البرازيلي ماركوس ليوناردو ضمن قائمته المحلية.
الهلال كان قد تعاقد مع ليوناردو صيف 2024 كـ"لاعب مواليد"، لكنه خرج من هذه الخانة مع بداية الموسم الحالي، ما دفع الإدارة للبحث عن حلول سريعة، كانت إما التخلي عن اللاعب أو تسجيله في القائمة الآسيوية فقط.
تدخلت الظروف لصالح الهلال بعد إصابة ظهيره البرتغالي جواو كانسيلو، الذي غاب عن الفريق لنحو شهرين، ليقرر النادي استغلال هذه الفرصة برفع اسم كانسيلو من «القائمة المحلية» وتسجيل ليوناردو بدلًا منه حتى يناير المقبل، مع السعي لإقناع اتحاد الكرة السعودي بإجراء تعديل على نظام "المواليد".
وأفادت تقارير صحفية بأن محاولات الهلال لتعديل النظام تمحورت حول خيارين:
السماح بمشاركة جميع اللاعبين الأجانب العشرة، بما فيهم ثنائي "المواليد"، في المباراة الواحدة ضمن دوري روشن السعودي.
السماح باستمرار قيد اللاعبين الذين تم التعاقد معهم صيف 2024 كـ«مواليد»، حتى لو تجاوزوا السن القانوني لهذه الفئة.
وفي حال اعتماد هذه التعديلات، كان ليوناردو سيعود للتسجيل كـ«مواليد» اعتبارًا من يناير 2026، مع إعادة كانسيلو إلى القائمة المحلية بشكل طبيعي.
إلا أن هذه الخطوة واجهت اعتراضًا شديدًا من نادي النصر، الذي أصدر بيانًا تحذيريًا أكد فيه أن تعديل نظام "المواليد" سيصب في مصلحة نادي واحد فقط، في إشارة واضحة إلى الهلال، محذرًا من أنه لن يتردد في تصعيد الموضوع إلى أعلى المستويات خلال الميركاتو الشتوي إذا تم تمرير التعديل.
"القرار هو بداية مشروع التجنيس"
وكشف الجديع خلال تصريحات عبر برنامج "نادينا": "حسب معلوماتي مشروع اللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا كان هدفه التجنيس منهم، وهذه فكرته الأساسية، وليس كما يُشاع بأن الهدف منه تقليل أعمار اللاعبين، أو الاستثمار".
وأضاف: "هذه معلومة الفكرة من الأساس كبداية للتجنيس، مثلما حدث في دول أخرى، وإذا أقر في وقت لاحق بأن يكون لدينا لاعبين جاهزين، خاصة وأنه من ضمن الشروط للتجنيس أن يقيم اللاعب 5 سنوات في السعودية".
واستطرد قائلًا: "أضيفت مادة غريبة، وهي إذا تجاوز أحد اللاعبين الشباب سن الـ21 عامًا، وقمت بالتغيير بين الـ8 لاعبين الأجانب، يخرج من دائرة المواليد تحت 21 سنة، وهذه إضافة غريبة ولا نعرف ما الهدف منها".
وواصل: "قرار اتحاد الكرة اليوم هو إقرار بأن هناك خطأ، وما الفارق بين الصيف الماضي عن الصيف القادم، ولماذا رفضت في البداية والآن واقفت للموسم المقبل".
الاتحاد السعودي يرفض إجراء أي تعديل الموسم الحالي
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميًا رفض أي تعديل في نظام تسجيل اللاعبين الأجانب تحت السن المعروف بالمواليد خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
ووفقًا للبيان الصادر عن الاتحاد، فإن اللاعبين الذين تجاوزوا سن الـ21 في الموسم الحالي لن يُعاملوا كمواليد، وسيتم تسجيلهم كأي محترف أجنبي عادي ضمن قوائم الأندية، بما في ذلك النجم البرازيلي ماركوس ليوناردو مهاجم فريق الهلال.
وبذلك، أصبح من المستحيل تسجيل ليوناردو كأجنبي تحت السن «مواليد» كما كان يخطط الهلال، ما يضع النادي أمام خيار صعب قبل الميركاتو الشتوي القادم في يناير 2026، إذ سيضطر لإخراج أحد لاعبيه الأجانب الكبار من القائمة المحلية، سواء ليوناردو نفسه أو لاعب آخر، إذا أراد إعادة تسجيل نجمه البرتغالي جواو كانسيلو.
ويُعد هذا القرار خطوة من الاتحاد لتوضيح وتنظيم تسجيل اللاعبين الأجانب تحت السن، بعد الجدل الذي أثارته بعض الأندية حول إمكانية تعديل النظام لصالح لاعبيها.
- Getty Images Sport
الاتحاد السعودي يُعلن تعديل نظام تسجيل "المواليد"
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الخميس، عن تعديل نظام تسجيل اللاعبين الأجانب تحت السن المعروف بـ"مواليد"، اعتبارًا من الموسم الرياضي 2026-2027.
وبحسب التعديلات الجديدة، سيستمر كل نادٍ سعودي في حقه تسجيل لاعبين أجانب اثنين تحت السن ضمن قائمة الفريق الأول، على أن يكونا من مواليد 2005 فما فوق، كما هو معمول به حاليًا.
إلا أن التغيير الأبرز سيطال المحترفين الأجانب الذين تم التعاقد معهم سابقًا وتجاوزوا السن القانوني لفئة "المواليد"، حيث سيتعامل الاتحاد معهم اعتبارًا من الصيف المقبل كـ"مواليد" بشكل طبيعي، مما يمنح الأندية مزيدًا من المرونة في تسجيل لاعبيها واستمرارهم ضمن القائمة المحلية.
ويتوقع أن يحل هذا القرار الكثير من الإشكالات التي واجهتها الأندية، خاصة فيما يتعلق باللاعبين الذين تم التعاقد معهم في صيف 2024 وما بعده، ويضمن تنظيمًا أكثر وضوحًا لقوائم الفرق قبل انطلاق الموسم القادم.