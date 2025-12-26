"الهدف هو بداية للتجنيس" .. الكشف عن مفاجأة بشأن مشروع اللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا!

بدأت أزمة تسجيل اللاعبين الأجانب تحت 21 سنة، المعروفين بـ"مواليد"، مع انطلاق الموسم الرياضي 2025-2026، بعد أن فوجئ نادي الهلال بعدم قدرته على تسجيل مهاجمه البرازيلي ماركوس ليوناردو ضمن قائمته المحلية.

الهلال كان قد تعاقد مع ليوناردو صيف 2024 كـ"لاعب مواليد"، لكنه خرج من هذه الخانة مع بداية الموسم الحالي، ما دفع الإدارة للبحث عن حلول سريعة، كانت إما التخلي عن اللاعب أو تسجيله في القائمة الآسيوية فقط.

تدخلت الظروف لصالح الهلال بعد إصابة ظهيره البرتغالي جواو كانسيلو، الذي غاب عن الفريق لنحو شهرين، ليقرر النادي استغلال هذه الفرصة برفع اسم كانسيلو من «القائمة المحلية» وتسجيل ليوناردو بدلًا منه حتى يناير المقبل، مع السعي لإقناع اتحاد الكرة السعودي بإجراء تعديل على نظام "المواليد".

وأفادت تقارير صحفية بأن محاولات الهلال لتعديل النظام تمحورت حول خيارين:

السماح بمشاركة جميع اللاعبين الأجانب العشرة، بما فيهم ثنائي "المواليد"، في المباراة الواحدة ضمن دوري روشن السعودي.

السماح باستمرار قيد اللاعبين الذين تم التعاقد معهم صيف 2024 كـ«مواليد»، حتى لو تجاوزوا السن القانوني لهذه الفئة.

وفي حال اعتماد هذه التعديلات، كان ليوناردو سيعود للتسجيل كـ«مواليد» اعتبارًا من يناير 2026، مع إعادة كانسيلو إلى القائمة المحلية بشكل طبيعي.

إلا أن هذه الخطوة واجهت اعتراضًا شديدًا من نادي النصر، الذي أصدر بيانًا تحذيريًا أكد فيه أن تعديل نظام "المواليد" سيصب في مصلحة نادي واحد فقط، في إشارة واضحة إلى الهلال، محذرًا من أنه لن يتردد في تصعيد الموضوع إلى أعلى المستويات خلال الميركاتو الشتوي إذا تم تمرير التعديل.