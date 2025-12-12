بداية الانفراجة.. صلاح يعود لقائمة ليفربول أمام برايتون!

بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، فإن الأزمة بين صلاح ومدربه، انتهت بعد جلسة مصارحة وجهًا لوجه بين الثنائي، صباح اليوم في مقر تدريبات الفريق الإنجليزي، وسيكون متواجدًا في قائمة ليفربول، للمباراة الهامة أمام برايتون.

وأشارت الصحيفة أن تصريحات صلاح، التي خرج بها الأسبوع الماضي تسببت في حالة غضب كبيرة لدى إدارة ليفربول، والمدرب سلوت، مما دفع المدرب الهولندي وبدعم من المدير الرياضي، إلى استبعاد الفرعون المصري، من مواجهة الفريق الأخيرة أمام إنتر، في دوري أبطال أوروبا.

ولم يشارك صلاح، في مباراة فريقه أمام إنتر، يوم الثلاثاء الماضي، بالجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي فاز فيها الريدز، بهدف دون رد، سجله المجري دومنيك سوبوسلاي، من علامة الجزاء في الوقت القاتل من المباراة.