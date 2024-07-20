بخصومات وعروض رائعة.. أبرز أجهزة اللابتوب في يوم برايم 2024 في أمازون الإمارات

يُعدّ يوم برايم، الحدث السنوي الحصري لأعضاء أمازون برايم، فرصة ذهبية للاستفادة من تخفيضات هائلة على أحدث وأفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة من جميع العلامات التجارية العالمية.
تستمر عروض برايم 2024 على أمازون الإمارات، لتشمل مجموعة واسعة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة بأسعار لا تُقاوم، من أشهر العلامات التجارية مثل ديل، إتش بي، لينوفو، أبل وسامسونج.
سواء كنت طالبًا، أو محترفًا، أو مُستخدمًا عاديًا، ستجد على أمازون الإمارات جهاز الكمبيوتر المحمول الذي يلبي احتياجاتك وميزانيتك.
وتشمل عروض أجهزة الكمبيوتر المحمولة في يوم برايم 2024:
أجهزة كمبيوتر محمولة للألعاب: استمتع بتجربة ألعاب استثنائية مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب، والتي تتميز بمعالجات قوية، وبطاقات رسوميات عالية الأداء، وشاشات عرض عالية الدقة.
أجهزة كمبيوتر محمولة للعمل: احصل على الإنتاجية التي تبحث عنها مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للعمل، والتي تتميز بتصميمات رفيعة وخفيفة، وبطاريات تدوم لفترة طويلة، ولوحات مفاتيح مريحة.
أجهزة كمبيوتر محمولة للطلاب: وفر المال مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للطلاب، والتي تقدم ميزات أساسية بأسعار مناسبة.
أجهزة كمبيوتر محمولة 2 في 1: استمتع بالمزيد من المرونة مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة 2 في 1، والتي يمكن استخدامها كجهاز كمبيوتر محمول أو كمبيوتر لوحي.
أجهزة كمبيوتر محمولة خفيفة ورقيقة: احمل جهاز الكمبيوتر الخاص بك أينما ذهبت مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة خفيفة الوزن ورقيقة، والتي تتميز بسهولة التنقل.
ونستعرض في هذا التقرير أبرز جاهزة اللابتوب في يوم برايم 2024 في أمازون الإمارات.