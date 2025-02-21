بث مباشر: شاهد قرعة دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والطريق إلى النهائي

شاهد بالفيديو البث المباشر لقرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ومعرفة طريق الفرق الأوروبية الكبرى إلى النهائي ..

مع انطلاق الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، تبدأ الإثارة الحقيقية التي تنتظرها الجماهير حول العالم. فبعد انتهاء مرحلة المجموعات، يتحول التركيز إلى دور الـ16، حيث تتصاعد المنافسة وتزداد الحماسة مع كل مباراة.

في النظام الجديد للبطولة، يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى هذا الدور، بينما تخوض الفرق التي حلت في المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا تأهيليًا لتحديد باقي المتأهلين.

تعتبر قرعة دور الـ16 واحدة من أكثر اللحظات انتظارًا في البطولة، حيث يتم تحديد المواجهات التي قد تجمع بين عمالقة الكرة الأوروبية. هذه القرعة لا تحدد فقط الفرق المتواجهة في ثمن النهائي، ولكن أيضًا المسار للوصول إلى المواجهة النهائية، أي أن أطراف ربع ونصف النهائي سوف يتم تحديدهم أيضًا.

ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، إنتر وغيرها من الفرق القوية سوف تضرب موعدًا في مباريات ثمن النهائي لننتظر مواجهات مبكرة قوية وجماهيرية نعرفها في البث المباشر للقرعة.

موعد قرعة دور الـ 16 فى دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة