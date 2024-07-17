بأقل من 99 ريال سعودي.. الفستان والتيشيرت الأُفضل ينتظركم في يوم أمازون برايم

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أمازون السعودية - في يوم أمازون برايم 2024 - يقدم لكم خصومات بالجملة.. والآن حان وقت الحصول على تيشيرت وفستان بأقل من 99 ريال!
لكن مفاجآت أمازون لن تتوقف هنا..
والآن وقت المفاجآت!
-استفد من خصم 15٪ على طلبك الأول عند استخدامك رمز القسيمة APP24 أثناء إتمام عملية الشراء.
-توفير خصم 15% عند استخدام بطاقة ماستركارد والدفع المسبق عبر خدمة برايم. أدخل رمز MC15 عند إتمام عملية الشراء.
-استفد من خصم 10% عند استخدام بطاقة SNB ماستركارد الائتمانية عبر خدمة برايم. أدخل رمز SNB10 عند إتمام عملية الشراء.
ما هو يوم أمازون برايم 2024 في السعودية؟
يوم أمازون برايم هو حدث تسوق سنوي تنظمه شركة أمازون العالمية، حيث تقدم خلاله تخفيضات كبيرة وعروضا حصرية لأعضاء خدمة أمازون برايم أنفسهم.
بدأ هذا الحدث لأول مرة في عام 2015 للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لتأسيس أمازون، ومنذ ذلك الحين أصبح تقليدا سنويا ينتظره الكثير من المستهلكين حول العالم للحصول على عروض مميزة وتخفيضات كبيرة على مجموعة واسعة من المنتجات.
متى يبدأ وينتهي يوم أمازون برايم 2024 في السعودية؟
سيبدأ يوم أمازون برايم 2024 من 16 إلى 21 يوليو، وذلك لأول مرة على الإطلاق في المملكة العربية السعودية،
ويتضمن مجموعة واسعة من العروض والتخفيضات على العديد من المنتجات التي تخص الصغير قبل الكبير، مما يمنح أعضاء أمازون برايم فرصة كبيرة للشراء والاستفادة من العروض التي لا تتكرر كثيرا إبان تلك الفترة.
إلي جانب الخصم الرئيسي.. هناك خصم إضافي!
في مهرجان العروض هذا، لا تفوت ما تقدمه بطاقات ماستركارد مسبقة الدفع والإئتمانية والبنك الأهلي السعودية عند الشراء والدفع من خلالهم، فتوقع خصومات سيتم الإعلان عنها في الساعات القادمة قد تصل إلى نصف المبلغ إذ جمعت خصومات اليوم نفسه مع خصومات ماستركارد.