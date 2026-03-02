بايرن ميونيخ يضع عينه على لاعب بنفيكا الشاب بعد أن أصبح التعاقد مع الظهير الأيسر لفيينورد مكلفًا للغاية

يأتي الاهتمام بانجاكي في وقت يواجه فيه بايرن ميونيخ عقبات كبيرة في سعيه لضم جيفايرو ريد لاعب فينورد. على الرغم من أن النادي أجرى محادثات ملموسة مع ممثلي ريد، إلا أن الصفقة أصبحت أكثر تعقيدًا. أفادت قناة Sky أن المحادثات مع معسكر ريد أصبحت أكثر واقعية، لكن اللاعب الهولندي يبدو عرضة للإصابات، كما أن الصفقة أصبحت مكلفة للغاية بسبب الاهتمام المتنوع به.

أدى ارتفاع التكلفة وسجل لياقة ريد الأخير إلى إجبار فريق التوظيف في بايرن ميونيخ على توسيع آفاقه. في حين أن نجم فينورد لا يزال يمثل أولوية، فإن النادي غير مستعد لدفع مبالغ زائدة أو المخاطرة بشكل مفرط على لاعب لم يكن متاحًا بشكل مستمر. فتح هذا التغيير الاستراتيجي الباب أمام بانجاكي، الذي يمثل نوعًا مختلفًا من الاستثمار - استثمار يركز على التطوير طويل الأجل والمزايا البدنية العالية.