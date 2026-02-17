بايرن ميونيخ يخوض حربًا مع الوكلاء! أولي هونيس ينتقد المفاوضات "الفاحشة" مع الوكلاء الذين يتقاضون رواتب باهظة بعد قصة عقد دايوت أوبامكانو

أخيرًا، نجح العملاق البافاري في ضمان مستقبل أوبامكانو على المدى الطويل، لكن صعوبة المفاوضات تركت طعمًا مرًا في أفواه مسؤولي النادي. كشف هونيس أن النادي مستعد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الوكلاء الذين يحاولون ابتزاز النادي أو رفع الأسعار بشكل مصطنع.

وأكد أن بايرن ميونيخ سيقول "لا" بشكل متزايد للمطالب الباهظة، بل إنه يفكر في وضع بعض المستشارين على القائمة السوداء. كما حذر اللاعبين من أنهم لا يمكنهم الاختباء وراء وكلائهم، وأصر على أنهم يجب أن يتحملوا بعض المسؤولية عن مطالبهم المفرطة.

وقال لصحيفة بيلد: "يمكنك أن تقول للاعب: 'إذا استمر وكيلك في التفاوض بهذه الطريقة الفاحشة، فلن نناقش مستقبلك معنا بعد الآن'. يجب أن نصل إلى هذا الحد" .

"قد نضع أيضًا واحدًا أو اثنين من الوكلاء - إذا تصرفوا بشكل غير عادل - على قائمة ونخبرهم أننا لن نوقع بعد الآن مع اللاعبين الذين يمثلونهم. ستكون هذه هي الخطوة التالية".