بايرن ميونيخ يخوض حربًا مع الوكلاء! أولي هونيس ينتقد المفاوضات "الفاحشة" مع الوكلاء الذين يتقاضون رواتب باهظة بعد قصة عقد دايوت أوبامكانو

المقال يتابع أدناه
المقال يتابع أدناه
المقال يتابع أدناه
أخيرًا، نجح العملاق البافاري في ضمان مستقبل أوبامكانو على المدى الطويل، لكن صعوبة المفاوضات تركت طعمًا مرًا في أفواه مسؤولي النادي. كشف هونيس أن النادي مستعد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الوكلاء الذين يحاولون ابتزاز النادي أو رفع الأسعار بشكل مصطنع.
وأكد أن بايرن ميونيخ سيقول "لا" بشكل متزايد للمطالب الباهظة، بل إنه يفكر في وضع بعض المستشارين على القائمة السوداء. كما حذر اللاعبين من أنهم لا يمكنهم الاختباء وراء وكلائهم، وأصر على أنهم يجب أن يتحملوا بعض المسؤولية عن مطالبهم المفرطة.
وقال لصحيفة بيلد: "يمكنك أن تقول للاعب: 'إذا استمر وكيلك في التفاوض بهذه الطريقة الفاحشة، فلن نناقش مستقبلك معنا بعد الآن'. يجب أن نصل إلى هذا الحد" .
"قد نضع أيضًا واحدًا أو اثنين من الوكلاء - إذا تصرفوا بشكل غير عادل - على قائمة ونخبرهم أننا لن نوقع بعد الآن مع اللاعبين الذين يمثلونهم. ستكون هذه هي الخطوة التالية".
بينما تحتل الحرب على الوكلاء عناوين الأخبار، يمثل الاحتفاظ بأوبامكانو انتصارًا استراتيجيًا مهمًا لبايرن في سوق متقلب بشكل متزايد. وقع الفرنسي عقدًا جديدًا حتى عام 2030، وهي خطوة وصفها المدير الرياضي ماكس إيبرل بأنها علامة على "تألق" النادي وجاذبيته الدولية.
ومع ذلك، فقد جاءت هذه الولاءة بثمن باهظ، حيث تشير التقارير إلى أن المبلغ الإجمالي لللاعب البالغ من العمر 27 عامًا قد يصل إلى 100 مليون يورو عند جمع الراتب ومكافآت التوقيع. وقد أثار هذا الالتزام المالي الهائل جدلاً بين المشجعين والخبراء، خاصة بالنظر إلى تركيز النادي مؤخرًا على الانضباط المالي.
دافع إيبرل عن هذا الإنفاق، بحجة أن استبدال لاعب بمستوى أوبامكانو سيكلف أكثر بكثير من حيث رسوم الانتقال والرواتب. وأوضح قائلاً: "بالطبع تكلف التمديدات أموالاً، لكنها تكلف أكثر إذا اضطررت إلى شراء لاعبين من جودة جوشوا كيميش وجمال موسيالا وألفونسو ديفيز أو دايوت أوبامكانو - هذا إذا تمكنت من العثور عليهم أصلاً". تضمن الصفقة الاستقرار في خط الدفاع المركزي لسنوات قادمة، وتبعد اهتمام الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري السعودي.
لم يتردد هونيس في التعبير عن رأيه بصراحة عند الحديث عن دور الوكلاء في صفقة أوبامكانو، حيث انتقد ممثل المدافع خلال المفاوضات. وقال بغضب: "في حالة أوبامكانو، أراد المستشارون إما رفع السعر معنا أو دفعه إلى نادٍ آخر، وكعربون شكر، من المفترض أن ندفع لهم مكافآت توقيع". "هذا تناقض في حد ذاته لا يجب أن نقبله بعد الآن".
من ناحية أخرى، ركز إيبرل على المزايا الرياضية للتمديد مع الاعتراف بتعقيد المفاوضات. "لم تكن المفاوضات سهلة بالتأكيد، لكنها نادراً ما تكون كذلك"، اعترف عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الشؤون الرياضية. "يحتاج الفريق إلى نقاط ارتكاز، وقد حصلنا على النقطة التالية مع دايوت. السؤال غالباً لا يكون من توقع، بل من تطور".
أعرب أوبامكانو نفسه عن سعادته بالبقاء في ميونيخ، متجنبًا السياسة. "أنا سعيد جدًا بالبقاء في بايرن ومواصلة اللعب في هذا الفريق"، قال المدافع. "لدينا فريق رائع ومدرب رائع. لدينا أهداف كبيرة معًا. أقدم كل ما لدي لزملائي في كل حصة تدريبية، وأريد الحفاظ على شباكنا نظيفة في كل مباراة، وأريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب".
بعد تأمين مستقبل أوبامكانو، ستوجه إدارة بايرن ميونيخ انتباهها الآن إلى حالات تعاقدية أخرى ملحة داخل الفريق. ويشير تهديد هونيس بـ"القائمة السوداء" إلى أن المفاوضات القادمة مع نجوم آخرين قد تكون مشحونة بالتوتر إذا لم يستجيب الوكلاء للتحذير.
على أرض الملعب، سيحاول فريق فينسنت كومباني الاستفادة من هذه الاستقرار للفوز بالألقاب على عدة جبهات. ومن المتوقع أن يبرر أوبامكانو عقده الجديد الضخم من خلال قيادة خط الدفاع بثبات وسلطة بينما يسعى بايرن ميونيخ لتحقيق المجد المحلي والأوروبي.
من المرجح أن تواجه إدارة النادي مزيدًا من التدقيق في نهجها المالي، حيث يتعين عليها الموازنة بين الحاجة إلى الاحتفاظ بالمواهب العالمية والرغبة في كبح جماح ارتفاع أتعاب الوكلاء. لا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر هذه السياسة المتشددة الجديدة على فترات الانتقالات المستقبلية، ولكن من المؤكد أن خطوط المعركة قد تم تحديدها في بايرن.