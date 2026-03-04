Getty Images Sport
ترجمه
بايرن ميونيخ يخطط لانتقال فيكتور أوسيمهن وسط حالة عدم اليقين بشأن عقد هاري كين
كومباني يحدد خليفة كين
وفقًا لـ FootMercato، يدرس بايرن ميونيخ إجراء خطوة مثيرة للاهتمام بشأن أوسيمهن. ووفقًا للتقارير، فإن المدير الفني كومباني يتابع المهاجم السابق لفريق ليل منذ المراحل الأولى من مسيرته في شارلروا. على الرغم من استمرار هيمنة كين كأفضل هداف لبايرن ميونيخ برصيد 45 هدفًا في 37 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، يركز النادي على المستقبل في حالة رحيله قبل الموعد المتوقع، حيث ينتهي عقده الحالي في عام 2027. يعتبر بايرن ميونيخ أوسيمهن الخلف المثالي على المدى الطويل لقيادة خط الهجوم في السنوات القادمة.
غالطة سراي يستعد للمعركة
لن يكون الحصول على توقيع أوسيمهن أمراً سهلاً بالنسبة للعملاق الألماني. فقد حوّل غلطة سراي، الذي حول إعارته الأولية إلى صفقة دائمة بقيمة 75 مليون يورو الصيف الماضي، المهاجم إلى عقد طويل الأمد حتى يونيو 2029. من المفهوم أن النادي التركي سعيد باستثماره ولم يعرب عن رغبته في التخلي عن نجمه. ومع ذلك، فإن جاذبية الدوري الألماني ومكانة بايرن ميونيخ قد تغير ديناميكية المفاوضات، حتى لو حاول النادي التركي الحصول على عائد ضخم من صفقة التعاقد القياسية.
باريس سان جيرمان والمملكة العربية السعودية خارج السباق
بينما يزداد اهتمام بايرن ميونيخ، يبدو أن اهتمام الأندية الأخرى التي كانت ترغب في التعاقد معه قد تضاءل. فقد أغلقت باريس سان جيرمان الباب أمام انتقاله، حسبما ورد في التقارير. فقد أدى التقييم المتوقع بقيمة 150 مليون يورو وراتب أوسيمهن السنوي البالغ 20 مليون يورو إلى إثناء بطل الدوري الفرنسي عن التعاقد معه. علاوة على ذلك، يقال إن مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي غير مقتنع بأن ملامح اللاعب النيجيري تتناسب مع نظامه التكتيكي. وفي الوقت نفسه، على الرغم من الاهتمام المستمر من الدوري السعودي للمحترفين، أعطى اللاعب نفسه الأولوية للبقاء في أوروبا لمواصلة المنافسة على أعلى مستوى في اللعبة.
لماذا أوسيمهن مطلوب بشدة؟
في عالم كرة القدم الحديث، حيث أصبح المهاجمون التقليديون سلعة نادرة، يظل أوسيمهن أحد المصادر القليلة المضمونة للأهداف. وقد جعلته قدرته على التسجيل في الثلث الأخير من الملعب بانتظام متناغم على مدار السنوات السبع الماضية أحد الأصول الفريدة. تفكير بايرن "الجاد" في هذا الانتقال المحتمل يشير إلى تحول في استراتيجيته، حيث يسعى للحفاظ على هيمنته المحلية والأوروبية. يبقى أن نرى ما إذا كان غلطة سراي سيصمد أمام عرض رسمي، لكن قصة فترة الانتقالات القادمة بدأت تكتب بالفعل، مع أوسيمهن في قلب الأحداث.
