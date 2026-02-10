Getty Images Sport
بايرن ميونيخ "مقتنع" بأن هاري كين سيجدد عقده على الرغم من التصريحات الغامضة من رئيس النادي وسط أنباء عن انتقاله إلى الدوري السعودي أو الدوري الإنجليزي الممتاز
كين يكسر صيامه عن الألقاب بعد خروج توتنهام
سرعان ما برز كين كأحد أفضل المهاجمين المعاصرين في بايرن ميونيخ منذ انضمامه من توتنهام قبل أقل من ثلاث سنوات، حيث أبهر الجميع بأدائه الرائع في هجوم قاتل يضم لاعبين من أمثال مايكل أوليز وجمال موسيالا وسيرج غنابري. لم يتمكن من الفوز بأي لقب في موسمه الأول مع البافاريين، لكنه نجح أخيرًا في تحقيق ذلك عندما استعاد بايرن لقب الدوري الألماني في موسم 2024-25.
بايرن ميونيخ يقدم تحديثًا مقلقًا بشأن العقد
أعطى المدير الرياضي لبايرن ميونيخ ماكس إيبرل مؤخرًا تحديثًا حول احتمالية توقيع عقد جديد مع كين، قائلاً: "قلت إننا في مفاوضات، لكن المفاوضات لم تبدأ بعد. نحن على اتصال وثيق مع هاري، وستتبع ذلك خطوات أخرى".
يبدو كين سعيدًا في ألمانيا، لكن ذلك لم يمنع ظهور شائعات عن انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين أو عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. يبدو الانتقال إلى الشرق الأوسط غير مرجح في أي وقت قريب على الرغم من العروض المربحة، حيث يرغب كين في إضافة المزيد من الألقاب إلى رصيده في أوروبا خلال السنوات القليلة المقبلة، لكن العودة إلى إنجلترا تبدو احتمالاً دائماً، نظراً لأنه ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 213 هدفاً.
بايرن لا يزال "مقتنعًا" بأن كين سيجدد عقده
وقد أورد مراسل قناة Sky Germany كيري هاو آخر المستجدات حول هذا الموضوع، قائلاً: "يذكر اللاعب دائماً مدى سعادته في ميونيخ. إنه سعيد جداً مع عائلته في ميونيخ ويستمتع بالحياة هنا، لذا فإن الجميع في بايرن ميونيخ مقتنعون بأنه سيجدد عقده.
لا أتوقع قرارًا سريعًا، بل أتوقع قرارًا في غضون الأشهر المقبلة، ربما بعد انتهاء الموسم، وبايرن ميونيخ هادئون لأنهم يدركون مدى أهميته، ولكن في الوقت نفسه مدى سعادته في بايرن ميونيخ، وكلا الطرفين يقدران بعضهما البعض".
يبدو أن رحيله الوشيك عن بايرن ميونيخ أمر مستبعد للغاية، نظرًا لأن ألقابه الوحيدة حتى الآن هي لقب الدوري الألماني وكأس السوبر الألماني، في حين أن عودته إلى ناديه السابق توتنهام أمر مستبعد تمامًا نظرًا لضعف أداء الفريق اللندني في الدوري المحلي خلال المواسم القليلة الماضية.
كين يستهدف الفوز بالدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا قبل كأس العالم
بايرن ميونيخ في وضع جيد هذا الموسم حيث يتطلع إلى حصد المزيد من الألقاب بقيادة كين. فريق فينسنت كومباني يتصدر جدول الدوري الألماني بعد 21 مباراة، متقدماً بست نقاط على أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند. كما احتل الفريق المركز الثاني في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث لم يتفوق عليه سوى أرسنال الذي حصد 21 نقطة في ثماني مباريات.
بمجرد انتهاء الموسم المحلي، سيحول كين انتباهه سريعًا إلى صيف حافل مع إنجلترا. يتجه فريق توماس توخيل "ثري ليونز" إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك كأحد المرشحين للفوز باللقب، لكن كين وفريقه عانوا من خسائر مؤلمة في نهائيات بطولتي كأس أمم أوروبا، كما تم إقصاؤهم من كأس العالم 2022 على يد فرنسا في ربع النهائي.
سيخوض اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا بطولة الصيف حاملًا رصيدًا كبيرًا من الأهداف، حيث سجل 41 هدفًا في 38 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم. يحتاج فقط إلى ثلاثة أهداف أخرى ليتعادل مع أفضل رصيد له في موسم واحد مع بايرن، عندما سجل 44 هدفًا في 2023-24.
سيخوض كين وبايرن مباراة أخرى مساء الأربعاء عندما يواجهان رب لايبزيغ في كأس ألمانيا.
