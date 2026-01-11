بايرن ميونخ وفولفسبورج | مثلث الرعب جاهز لغزو العالم.. ولقطة الدقيقة 68 تكشف لماذا يختلف كين عن أي مهاجم في العالم!

الشوط الأول انتهى بتقدم حذر (2-1) حين جاءت البداية للبايرن بالنيران الصديقة في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل فولفسبورج في الدقيقة 13، ويسجل لويس دياز للعملاق البافاري في الدقيقة 30.

انفجر الطوفان البافاري في الشوط الثاني ليدك شباك الضيوف بستة أهداف إضافية، حيث تألق النجم مايكل أوليز بتسجيله ثنائية في الدقيقتين (50' و76')، كما جاء هدف آخر للبايرن بالنيران الصديقة، وسجل رافاييل جيريرو في الدقيقة 68، ووضع الأمير هاري كين بصمته في الدقيقة (69')، قبل أن يختتم ليون جوريتسكا مهرجان الأهداف في الدقيقة (88')، ليؤكد البافاري سطوته المطلقة.

بهذا الفوز الساحق، عزز بايرن ميونخ قبضته الحديدية على صدارة البوندسليجا، رافعاً رصيده إلى 44 نقطة، وموسعاً الفارق مع أقرب ملاحقيه (بوروسيا دورتموند - 33 نقطة) إلى 11 نقطة كاملة، ليغرد وحيداً خارج السرب.