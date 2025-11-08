"أفضل كرة قدم شاهدتها منذ سنوات" .. بايرن ميونخ ينال إشادة "منافسه" بعد الفوز على باريس سان جيرمان!

لا يمكن تجاهل تعليقات فاتسكه، فهو المدير التنفيذي الوحيد الذي استطاع أن يقدم تحديًا حقيقيًا، ومستمرًا، لهيمنة بايرن ميونخ، على كرة القدم الألمانية، على مدار العقدين الأخيرين.

وتولى فاتسكه منصب الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند، خلال عام 2005، ونجح في تغيير الوضع المالي الخطير للفريق "الأسود والأصفر"، كما أبرم صفقة للتاريخ، بتعاقده مع "المدرب" يورجن كلوب الذي لم يكن قد خضع لاختبار كبير في عام 2008، قبل أن يصنع طفرة، بقيادة BVB، للفوز بلقبين في الدوري الألماني، وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا 2013، قبل أن يستقيل فاتسكه من منصبه في دورتموند، في وقت سابق من هذا العام، حيث يتولى حاليًا منصب مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم.

حديث الرجل صاحب الـ66 عامًا، عن النادي الذي طالما كان منافسًا له، بهذه الحماسة، يعد دليلًا على مدى جودة أداء بايرن ميونخ، حيث أثبت فريق كومباني، بأنه مصدر تهديد حقيقي في دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، عندما سحق حامل اللقب على ملعب بارك دي برانس، الثلاثاء.

وتصدرت ثنائية لويس دياز والبطاقة الحمراء التي نالها، عناوين الشوط الأول المثير، الذي شهد سيطرة بطل ألمانيا "34 مرة"، على باريس سان جيرمان، الذي يتربع على عرش الكرة العالمية، في الوقت الحالي.

بقطع النظر عن اشتداد المنافسة بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، فإن فاتسكه يعتقد أن الأداء الرائع للعملاق البافاري يعد "نعمة" للبوندسليجا على الساحة العالمية، رغم أنه لا يزال يرغب في رؤية منافسة أكبر على الصعيد المحلي.