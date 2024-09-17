هاري كين أمام دينامو زغرب .. سوبر هاتريك خادع من مخرج "فيلم الرعب" للخصم الكرواتي!

انتصار كاسح للفريق البافاري في افتتاح مشواره بدوري الأبطال

ظن البعض أن بايرن ميونخ سيكون في نزهة عندما يلعب أمام دينامو زغرب في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا، وفي الحقيقة، نعم، البافاري كان في نزهة!

الفريق الألماني تقدم على ملعبه بثلاثية في الشوط الأول، سجلها هاري كين من ركلة جزاء، بالإضافة لثنائية لرافائيل جيريرو ومايكل أوليس، وسط استسلام تام من الخصم الكرواتي.

دينامو حصل على "أمل زائف" في الشوط الثاني، حيث سجل ثنائية سجلها برونو بيتكوفيتش وتاكويا أوجياوار، ليأتي العقاب بأسوأ صورة ممكنة، بتسجيل البافاري 6 أهداف ردًا على محاولة العودة، ليتحول الأمر إلى "فيلم رعب" كان مُخرجه هاري كين.

السداسية جاءت بالشراكة بين كين وبايرن بأكمله، حيث سجل الإنجليزي 3 أهداف في الشوط الثاني من بينهم هدفين من ركلتي جزاء، بينما أحرز ليون جوريتسكا وليروي ساني ومايكل أوليس الثلاثية الأخرى، لتنتهي المباراة بفوز فريق المدرب فينسنت كومباني بنتيجة 9/2.

بطلنا اليوم هو هاري كين، النجم الإنجليزي الذي كسر رقم مواطنه واين روني في دوري الأبطال، ماذا فعل الليلة؟