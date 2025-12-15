ضربة كبرى في "ليلة للنسيان".. تمزق عضلي يبعد مانويل نوير عن بايرن ميونخ!

تضيف الإصابة حاشية مريرة لمباراة سيحرص بايرن ميونخ على نسيانها. كان نوير مشغولاً طوال اللقاء، عاجزاً عن إيقاف رأسيات كاسبر بوتولسكي وتميمة حظ ماينتس لي جاي سونج، حيث كشف الزوار عن هفوات نادرة في الدفاع البافاري.

أشار الطاقم الطبي إلى أن تمزقاً عضلياً بهذه الشدة يبعد اللاعب عادة لعدة أسابيع. في منتصف موسم عادي، كان هذا سيعني غياب نوير عن جزء كبير من المنافسات المحلية.

ومع ذلك، يمكن القول إن توقيت الإصابة هو الإيجابية الوحيدة التي يمكن استخلاصها من الموقف.

مع دخول الدوري الألماني عطلته الشتوية التقليدية بعد جولة المباريات القادمة، فإن التأثير الفعلي على موسم نوير ضئيل للغاية. سيغيب عن الرحلة إلى هايدنهايم لكن من المتوقع أن يتعافى تماماً ويكون جاهزاً لاستئناف منافسات الدوري في يناير.