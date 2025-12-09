"لا معنى له على الإطلاق!" .. بايرن ميونخ ينفي اقتحامه لسباق التعاقد مع محمد صلاح وسط أزمة ليفربول

بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية لليفربول للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع الماضي، انفجر صلاح أمام وسائل الإعلام حيث انتقد النادي والمدرب وأعرب عن شكوكه بشأن مستقبله في أنفيلد.

وقال اللاعب الدولي المصري: "لا أصدق ذلك، أنا محبط للغاية. لقد قدمت الكثير لهذا النادي على مر السنين وخاصة في الموسم الماضي. الآن أجلس على مقاعد البدلاء ولا أعرف السبب. يبدو أن النادي قد تخلّى عني. هذا هو شعوري. أعتقد أنه من الواضح جدًا أن هناك من أراد أن ألقي عليه كل اللوم. تلقيت الكثير من الوعود في الصيف، وحتى الآن أجلس على مقاعد البدلاء منذ ثلاث مباريات، لذا لا يمكنني القول إنهم يوفون بوعودهم.

"قلت مرات عديدة من قبل أنني كنت أتمتع بعلاقة جيدة مع المدير، وفجأة، لم تعد بيننا أي علاقة. لا أعرف السبب، لكن يبدو لي، من وجهة نظري، أن هناك من لا يريدني في النادي. أنا دائمًا أدعم هذا النادي. أولادي سيدعمونه دائماً. أحب هذا النادي كثيراً، وسأظل أحبه دائماً. اتصلت بوالدتي أمس - لم تكونوا تعرفون ما إذا كنت سأبدأ المباراة أم لا، لكنني كنت أعرف. أمس قلت لوالديّ: "تعالوا إلى مباراة برايتون".

واختتم: "لا أعرف ما إذا كنت سألعب أم لا، لكنني سأستمتع بها. في ذهني، سأستمتع بهذه المباراة لأنني لا أعرف ما الذي سيحدث الآن. سأكون في أنفيلد لأودع الجماهير وأذهب إلى كأس الأمم الأفريقية. لا أعرف ما الذي سيحدث عندما أكون هناك".