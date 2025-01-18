بايرن ميونخ وفولفسبورج | درس جزائري اسمه عمورة.. وهاري كين يفعل كل شيء إلا التسجيل!

بايرن ميونخ كاد أن يسقط وهاري كين لم يسجل!

شارك النجم الإنجليزي هاري كين في مواجهة فريقه بايرن ميونخ أمام نظيره فولفسبورج في الدوري الألماني واستمر في الغياب عن تسجيل الأهداف من لعب مفتوح للمباراة السادسة على التوالي.

جاءت مشاركة كين قوية لكنها ليست فعالة، حيث قدم النجم الإنجليزي مستويات طيبة في المباراة دون أن يهز شباك الخصم.

وكاد عدم تسجيل كين لأهداف أن يتسبب في سقوط بايرن ميونخ، فالفريق الضيف سجل هدفه الثاني في الدقائق الأخيرة وكاد يتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق لولا سوء التوفيق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في الوقت نفسه أظهر اللاعب الجزائري محمد الأمين عمورة مستويات مذهلة استطاع من خلالها أن يعطي فريقه أملًا في الحصول على نقاط من ملعب أليانز أرينا حتى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

دعونا فيما يلي نستعرض ماذا قدم الثنائي بالتحديد في تلك المباراة: