بايرن ميونخ وسانت باولي | إعصار إنجليزي يدمّر البوندسليجا.. هاري كين "سجل وصنع وحطم الأرقام" بأقل مجهود!

انتهاء اللعنة أقرب من أي وقت مضى..

حقق بايرن ميونخ فوزًا غاليًا على حساب سانت باولي بنتيجة 3-2 مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الألماني.

وجاءت ثلاثية البايرن عن طريق هاري كين (في الدقيقة 17) وليروي ساني في الدقيقتين 53 و71، بينما أحرز إلياس سعد ولارس ريتزكا هدفي سانت باولي في الدقيقتين 27 و90+3.

بهذه النتجية، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 65 نقطة في صدارة ترتيب البوندسليجا، متفوقًا بفارق 6 نقاط عن ليفركوزن الثاني، بينما يحتل سانت باولي المركز الـ15 برصيد 25 نقطة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعزز النجم الإنجليزي هاري كين من تواجده في صدارة هدافي البوندسليجا، للموسم الثاني على التوالي، وهو ما نستعرضه فيما يلي: