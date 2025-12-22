بالمر وبيلينجهام في خطر .. أسطورة الدوري الإنجليزي يحذر ثنائي إنجلترا من نجم أستون فيلا

حذر أسطورة الدوري الإنجليزي إيميل هيسكي، ثنائي منتخب إنجلترا، جود بيلينجهام، وكول بالمر، من أن مورجان روجرز أصبح من الصعب تجاهله قبل كأس العالم 2026، بعد أداء رائع مع أستون فيلا، من المتوقع أن يفرض لاعب الوسط المتألق نفسه في التشكيلة الأساسية لتوماس توخيل، مما سيشكل ضغطًا كبيرًا على زملائه.
هيسكي يدعم روجرز
أعرب هيسكي، المهاجم السابق لمنتخب إنجلترا وأستون فيلا، عن دعمه لروجرز، مؤكداً على أن لاعب الوسط يجب أن يُنظر إليه بجدية كأحد اللاعبين الأساسيين لمنتخب إنجلترا في كأس العالم 2026. يعتقد هيسكي أن أداء نجم أستون فيلا في الفترة الأخيرة بالدوري الإنجليزي قد رفعه من مجرد خيار واعد في الفريق إلى منافس حقيقي على دور رئيسي في خطط توخيل.
استمتع روجرز بفترة احتفالية رائعة مع أستون فيلا، حيث قدم أداءً حاسماً في مرحلة حاسمة من الموسم. وقد تأكد تأثيره خلال فوز فيلا 2-1 على مانشستر يونايتد، حيث سجل هدفين وأثبت أنه القوة الدافعة وراء فريق أوناي إيمري.
مع استعداد إنجلترا لكأس العالم 2026 تحت قيادة توخيل، تشتد المنافسة على مراكز خط الوسط الهجومي. تشير تعليقات هيسكي إلى أن الأسماء المعروفة مثل بيلينجهام وبالمر قد تواجه ضغطًا حقيقيًا إذا واصل روجرز مسيرته الصاعدة.
- Getty Images Sport
تحذير شديد اللهجة
في حوار حصري مع Dream Vegas، أوضح هيسكي أن روجرز لم يعد مجرد خيار بديل في منتخب إنجلترا. وقال: "أعتقد أنه يسعى بقوة ليكون لاعبًا أساسيًا في منتخب إنجلترا، وليس مجرد لاعب في التشكيلة، إنه يقدم الكثير سواء كان في حوزته الكرة أم لا".
وتحدث هيسكي بالتفصيل عن ما يميز روجرز عن منافسيه. "أحب الحماس الذي يلعب به. أحب المواقع التي يتخذها، إنه يجري بذكاء بعيدًا عن الكرة لأنه يخلق مساحة للآخرين أيضًا بركضه".
وواصل: "إنه يجري بذكاء بعيدًا عن الكرة لأنه يخلق مساحة للآخرين أيضًا بركضه. أعتقد بالتأكيد أنه يسعى ليكون لاعبًا أساسيًا في منتخب إنجلترا، لا يزال لدى المنتخب كول بالمر، وبيلينجهام وجميع هؤلاء اللاعبين الذين يمكنهم اللعب في هذا المركز كرقم 10 أو 8. لكن كول بالمر لم يلعب كثيرًا هذا الموسم، لذا عليه أن يبدأ اللعب لتحسين لياقته البدنية، خاصة بالنسبة لمدرب يركز على الجري القوي والكثافة".
أداء مذهل
كان صعود روجرز أحد أبرز القصص الفردية في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي . بعد أن كان يُنظر إليه على أنه موهبة ناشئة، تحول اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى شخصية حاسمة في أستون فيلا، حيث يقدم الأهداف والطاقة والانضباط التكتيكي على حد سواء. وقد جعلته قدرته على الجمع بين القوة البدنية والوعي الفني لاعبًا ذا قيمة خاصة في المباريات عالية الكثافة.
تحت قيادة إيمري، يتطلب نظام أستون فيلا ضغطًا مستمرًا وانتقالات سريعة وحركة ذكية بين الخطوط. وقد ازدهر روجرز في هذا البيئة، حيث غالبًا ما يلعب كلاعب وسط مهاجم يمكنه التقدم إلى ما وراء المهاجم أو التراجع إلى الخلف لربط اللعب. تتوافق هذه السمات بشكل وثيق مع ما يتوقع أن يطلبه توخيل من فريقه الإنجليزي، خاصة ضد منافسين دوليين من النخبة.
السياق الأوسع لإنجلترا يزيد من أهمية روجرز. في حين أن بيلينجهام لا يزال نجمًا مع ريال مدريد وبالمر يحظى بتقييم عالٍ، فقد واجه كلاهما انتقادات بشأن مستواهما البدني واللياقة البدنية في أوقات مختلفة من هذا الموسم.
- AFP
موقف روجرز
مع اقتراب كأس العالم 2026، سيكون تركيز روجرز الفوري على الحفاظ على مستواه مع النادي خلال النصف الثاني من الموسم. إن استمراره في تقديم المستوى الذي أظهره خلال فترة أعياد الميلاد سيجعل من الصعب على توخيل تجاهله، بغض النظر عن عمق الخيارات الهجومية لإنجلترا.
بالنسبة لإنجلترا، ستوفر المباريات الدولية القادمة مؤشراً أوضح على كيفية اعتزام توخيل تحقيق التوازن بين الإبداع واللياقة البدنية ومعدل العمل في خط الوسط. يشير الملف الشخصي لروجرز إلى أنه يمكن الوثوق به في المباريات ذات المخاطر العالية، خاصة إذا أعطى المدرب الأولوية للركض القوي والانضباط التكتيكي.