مباراة لتعليم بالدي.. ليفانتي نقطة تحول ينتظرها كانسيلو وبرشلونة والهلال!

حقق نادي برشلونة فوزًا ثمينًا على ضيفه ليفانتي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو ضمن منافسات الدوري الإسباني.

نجح الفريق الكتالوني في فرض سيطرته المطلقة على مجريات اللقاء بفضل تألق لافت من الظهير البرتغالي جواو كانسيلو الذي قدم واحدة من أجمل مبارياته منذ عودته إلى صفوف البلاوجرانا في يناير الماضي.

هذا الانتصار لم يمنح الفريق ثلاث نقاط غالية فحسب بل أعاده إلى قمة جدول الترتيب ليرسل رسالة شديدة اللهجة إلى المنافسين بأن العملاق الكتالوني يمتلك حلولًا هجومية متنوعة تتجاوز قدرات المهاجمين التقليديين.