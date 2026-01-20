باريس "بطل من ورق" في حضرة سبورتنج لشبونة .. كولومبيا لتهديب وإصلاح لويس إنريكي "عاشق المعاناة"!

"البطل يترنح" في جولات الحسم، لدرجة قد تجعل عبوره لدور الـ16 ببطاقة تأهل مباشرة صعبة بعض الشيء، بعدما خسر ثماني نقاط في آخر أربع مباريات له بدوري أبطال أوروبا 2025-2026!

في ليلة الثلاثاء، اغتال سبورتنج لشبونة ضيفه باريس سان جيرمان بهدف في الوقت القاتل، ملقنًا إياه هزيمة بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

اللقاء شهد ثلاثة أهداف ملغاه؛ منهم اثنين لصالح الفريق البرتغالي، قبل أن ينجح المهاجم الكولومبي لويس سواريز في افتتاح التهديف لأصحاب الأرض في الدقيقة 74.

بعدها بخمس دقائق فقط، أدرك الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا التعادل للفريق الباريسي بتسديدة أكثر من رائعة من على حدود منطقة الـ18، لكن فرحته لم تستمر طويلًا، إذ أعاد لويس سواريز التقدم لسبورتنج لشبونة محرزًا الهدف الثاني في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

هذا الانتصار صعد بسبورتنج لشبونة للمركز السادس في جدول الترتيب "مؤقتًا" برصيد 13 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن باريس سان جيرمان؛ صاحب المركز الخامس "مؤقتًا لحين انتهاء مباريات الجولة السابعة".