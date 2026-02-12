باريس سان جيرمان 1996 مقابل 2026! ديفيد جينولا يكشف عن التشابه الوحيد بين الفائزين بدوري أبطال أوروبا بقيادة لويس إنريكي ورواد قناة Canal Plus

في حوار حصري مع GOAL، أكد جينولا أن وصول ملاك جدد طموحين هو العامل الوحيد الذي يمكن مقارنته بين فريقه PSG وفريق اليوم.

وقال جينولا: "أفهم سؤالك، وقد طُرح هذا السؤال مرات عديدة، لكنني أكره القيام بذلك لأنه لا يمكن مقارنة فترة التسعينيات بفترة العشرينيات والثلاثينيات من القرن الحادي والعشرين. في ذلك الوقت، لم يكن هناك هواتف [محمولة] ولا إنترنت ولا شبكات اجتماعية، لا شيء. إذا نظرت حولك الآن أو ذهبت إلى ملعب تدريب باريس سان جيرمان، ستجد أن كل شيء [مختلف]. قابلت امرأة في الطابق السفلي، كانت تشرح لي كيف يمكنك التعافي نفسياً، لكن لم يكن لدينا هذا النوع من الأشياء في عصرنا، كنا بحاجة إلى التفكير بأنفسنا.

أعتقد أن هذا هو السبب في صعوبة المقارنة، لكن ما يمكنني مقارنته هو أن حقبة Canal Plus كانت حقبة جيدة لأنك حصلت في النهاية على كأس الكؤوس الأوروبية في عام 1996. لكن منذ أن استحوذت QSI على باريس سان جيرمان في عام 2011... أعني، كل شيء سار على ما يرام حتى الآن. أنت تنهي 14 عامًا وتصل في 2025 إلى ستة ألقاب [في عام واحد]، ماذا يمكنك أن تقول أكثر عن نجاح النادي؟

"النادي معروف جيدًا. كنت في بانكوك الأسبوع الماضي في تايلاند، وقميص باريس سان جيرمان كان بين قمصان ليفربول وقمصان مانشستر يونايتد، وهذان هما الناديان الأكثر شعبية في تايلاند. والآن ترى باريس قد دخلت آسيا. لذا أعتقد أن هذا علامة على النجاح. إنها علامة على التقدم، وعلامة على الاحترام، وأهم من ذلك أنها علامة على النجاح".