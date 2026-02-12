Getty Images Sport
باريس سان جيرمان 1996 مقابل 2026! ديفيد جينولا يكشف عن التشابه الوحيد بين الفائزين بدوري أبطال أوروبا بقيادة لويس إنريكي ورواد قناة Canal Plus
جينولا لا يزال محبوبًا من قبل باريس سان جيرمان
لعب جينولا 158 مباراة مع باريس سان جيرمان وفاز بأربعة ألقاب معهم بعد انضمامه في عام 1992 في وقت تلقى فيه النادي استثمارات كبيرة من قناة Canal Plus، التي سعت إلى تحويله إلى علامة تجارية. عندما استحوذت قطر للاستثمارات الرياضية على باريس سان جيرمان في عام 2011، خضع النادي لمزيد من التغييرات لتعزيز سمعته العالمية.

لا يمكن مقارنة العصور المختلفة، كما يدعي جينولا
في حوار حصري مع GOAL، أكد جينولا أن وصول ملاك جدد طموحين هو العامل الوحيد الذي يمكن مقارنته بين فريقه PSG وفريق اليوم.
وقال جينولا: "أفهم سؤالك، وقد طُرح هذا السؤال مرات عديدة، لكنني أكره القيام بذلك لأنه لا يمكن مقارنة فترة التسعينيات بفترة العشرينيات والثلاثينيات من القرن الحادي والعشرين. في ذلك الوقت، لم يكن هناك هواتف [محمولة] ولا إنترنت ولا شبكات اجتماعية، لا شيء. إذا نظرت حولك الآن أو ذهبت إلى ملعب تدريب باريس سان جيرمان، ستجد أن كل شيء [مختلف]. قابلت امرأة في الطابق السفلي، كانت تشرح لي كيف يمكنك التعافي نفسياً، لكن لم يكن لدينا هذا النوع من الأشياء في عصرنا، كنا بحاجة إلى التفكير بأنفسنا.
أعتقد أن هذا هو السبب في صعوبة المقارنة، لكن ما يمكنني مقارنته هو أن حقبة Canal Plus كانت حقبة جيدة لأنك حصلت في النهاية على كأس الكؤوس الأوروبية في عام 1996. لكن منذ أن استحوذت QSI على باريس سان جيرمان في عام 2011... أعني، كل شيء سار على ما يرام حتى الآن. أنت تنهي 14 عامًا وتصل في 2025 إلى ستة ألقاب [في عام واحد]، ماذا يمكنك أن تقول أكثر عن نجاح النادي؟
"النادي معروف جيدًا. كنت في بانكوك الأسبوع الماضي في تايلاند، وقميص باريس سان جيرمان كان بين قمصان ليفربول وقمصان مانشستر يونايتد، وهذان هما الناديان الأكثر شعبية في تايلاند. والآن ترى باريس قد دخلت آسيا. لذا أعتقد أن هذا علامة على النجاح. إنها علامة على التقدم، وعلامة على الاحترام، وأهم من ذلك أنها علامة على النجاح".
لاعب الجناح السابق في توتنهام ونيوكاسل يتذكر أيامه في باريس سان جيرمان
لا يزال جينولا يحمل مكانة خاصة في قلبه لباريس سان جيرمان. عندما سأله موقع GOAL عن شعوره تجاه النادي بعد كل هذه السنوات، أجاب: "حسناً، إنه أمر رائع. كنت ألعب في... حسناً، دعنا نقول، نادٍ أصغر [بريست] قبل باريس. لعبت أول مباراة لي مع المنتخب الفرنسي. ثم أفلس النادي وأصبحت لاعباً حراً. كانت لديّ كل الاحتمالات للانضمام إلى مرسيليا وبوردو وموناكو، وكان باريس في ذلك الوقت أفضل نادٍ في البلاد. قررت الانضمام إلى باريس، كان ذلك في عام 1992، وكانت رحلة رائعة من الألف إلى الياء.
"كل ما واجهته في باريس كان رائعاً. كما تعلم، عندما تصل إلى هناك، تكون لاعباً شاباً بمستقبل واعد، ولكن عليك أن تثبت ذلك. عليك أن تثبت نفسك كل يوم في التدريبات، عليك أن تثبت نفسك أمام الناس بشكل عام، أمام المشجعين، لتكون مقبولاً من قبل اللاعبين، من قبل الجميع. هذا بالضبط ما فعلته لمدة أربع سنوات، في كل مباراة، في كل كأس، في كل مباراة أوروبية لعبناها.
"كنا فريقًا شابًا. كانت باريس تدخل مرحلة مع قناة Canal Plus في ذلك الوقت، ولم نكن معروفين حقًا في أوروبا. كان علينا أن نثبت أننا قادرون على منافسة الأفضل في أوروبا. لذلك عندما بدأنا حملتنا الأوروبية الأولى، أعتقد أنها كانت في نابولي. هزمناهم، ووصلنا إلى نصف النهائي، وكان هذا هو الحال لثلاث سنوات متتالية. فزنا بالدوري، وفزنا بكأسين فرنسيين، وكأس دوري واحد على مدار أربع سنوات. كان ذلك جيدًا. حصلت على جائزة أفضل لاعب في الموسم 1993-1994. لذا، نعم، كانت رحلة كاملة مع باريس سان جيرمان، لذا فهو نادٍ عزيز على قلبي. إنه يمثل شيئًا مهمًا للغاية".

باريس سان جيرمان يكشف النقاب عن "لا ميزون" في لندن
تحدث جينولا إلى GOAL في تجربة "La Maison" الجديدة لباريس سان جيرمان في منزل ريفي في لندن. والأمل هو أن يتمكن جمهور جديد من اكتشاف "العالم الإبداعي" للنادي الذي تم بناؤه حول الرياضة والثقافة وأسلوب الحياة الباريسي.
قال جينولا: "المنزل نفسه رائع للغاية، ويقع في موقع مثالي في وسط لندن. يعجبني أن كل طابق فيه يقدم شيئًا مختلفًا يمكن اكتشافه، من العافية إلى التسوق والطعام والشراب والشركاء المختلفين. أعتقد أنه مكان رائع للغاية. أعني، هذا هو النوع من الأماكن التي يمكنني البقاء فيها لعدة أيام. أعتقد أنه مصمم بشكل جيد من حيث أنه لا يفرط في إظهار باريس، أتعلم؟ مثل إذا كان هناك اللون الأحمر والأزرق في كل مكان، فهذا سيكون مبالغًا فيه قليلاً. مثل هذا (ضوء تتبع) سوف يلمع في كل زاوية صغيرة، وأنا أحب ذلك. إنه ليس مبهرجًا للغاية. على هذا الجدار، هناك برج إيفل واحد فقط، هناك شيء ما وكل شيء مرتبط بباريس، ولكنه مصمم بشكل جيد."
ترجمة آلية بواسطة GOAL-e
