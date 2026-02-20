باريس سان جيرمان يواجه زيارة جديدة من محضري كيليان مبابي بسبب فاتورة غير مسددة بقيمة 2 مليون يورو

تصاعدت حدة النزاع القانوني المثير للجدل بين نادي باريس سان جيرمان ولاعبه السابق مبابي، بعد أن فشل النادي في الامتثال الكامل لحكم المحكمة الصادر في ديسمبر 2025. ورغم أن النادي الفرنسي العملاق حقق تقدمًا كبيرًا في سداد الديون، إلا أن عجزًا قدره 2 مليون يورو دفع فريق المحامين الخاص باللاعب إلى التهديد بزيارة ثانية من قبل المحضرين إلى المكاتب الإدارية للنادي، وفقًا لصحيفة L'Equipe.

ينبع النزاع من حكم صادر عن محكمة العمل في باريس، الذي أمر باريس سان جيرمان بدفع مبلغ إجمالي قدره 60 مليون يورو لمهاجم ريال مدريد. ويغطي هذا المبلغ الأجور غير المدفوعة ومكافآت التوقيع والفوائد المتراكمة من الأشهر الأخيرة من فترة عمله في العاصمة الفرنسية. على الرغم من أن باريس سان جيرمان سدد في البداية المبلغ الأساسي البالغ 55 مليون يورو، إلا أنه لم يضف سوى 4 ملايين يورو أخرى مؤخرًا بعد تدخل مادي من قبل موظفي التنفيذ، تاركًا الرصيد النهائي مستحقًا.

على الرغم من الضغط، يؤكد النادي أنه أوفى بالتزاماته المالية بالكامل، مستشهداً بأمور فنية تتعلق بالضرائب والضمان الاجتماعي. صرح متحدث باسم باريس سان جيرمان أن "جميع المبالغ المستحقة لمبابي قد دفعها النادي"، موضحاً أن التباين الحالي يرجع ببساطة إلى "مبلغ اشتراكات الضمان الاجتماعي للموظفين".