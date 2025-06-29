سقوط آخر الملوك.. باريس يكتب نهاية حقبة ميسي في إنتر ميامي ويبعث برسالة تحذير من "باقة أصدقاء ليونيل"

باريس تفوق على كل المستويات ولكن ميسي رفض الاستسلام!

حجز باريس سان جيرمان الفرنسي مقعده في الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية 2025، بعد أن ألحق هزيمة ثقيلة ومدوية بفريق إنتر ميامي الأمريكي مساء اليوم الأحد.

لكن أبعاد الهزيمة تجاوزت مجرد الخروج من البطولة، لترسم ما قد يكون المشهد الأخير في حقبة الأسطورة ليونيل ميسي مع ناديه الأمريكي.

تأتي هذه الخسارة القاسية في وقت تتزايد فيه الأنباء بقوة عن توصل ميسي لاتفاق شبه نهائي وقبوله عرضاً ضخماً للانتقال إلى أحد أندية دوري روشن السعودي في فترة الانتقالات المقبلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبهذا، قد لا تكون ليلة اليوم نهاية مشوار إنتر ميامي في المونديال فحسب، بل نهاية رحلة ميسي بأكملها في كرة القدم الأمريكية، وبداية العد التنازلي لظهوره الأول المرتقب في الملاعب السعودية.

فيما يلي دعونا نستعرض بعض من لمحات المباراة التي تفوق فيها باريس سان جيرمان طولًا وعرضًا: