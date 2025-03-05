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محمد سعيد

باريس سان جيرمان ضد ليفربول | أليسون "الأسطوري" حضر ومعه 10 خشبات .. وهذا ما يحدث يا إنريكي عندما تأمن مكر سلوت!

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ليلة تاريخية للحارس البرازيلي في حديقة الأمراء

إلى لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان .. "هذا ما يحدث عندما تأمن مكر ليفربول ومدربه آرني سلوت، وتظن أن مكمن خطورته الأول والأخير هو النجم محمد صلاح، تكون النتيجة خسارة قاتلة بين ملعبك وأمام حسرة جماهيرك".

واقترب ليفربول من بلوغ ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على مضيفه باريس سان جيرمان بهدف دون رد، اليوم الأربعاء على ملعب "حديقة الأمراء"، في ذهاب دور الـ16 من المسابقة الأوروبية.

المباراة شهدت سيطرة كلية من باريس سان جيرمان، وإهدار عديد الفرص أمام مرمى نجم اللقاء الأول بدون منازع، البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى الريدز، ليعاقب أصحاب الأرض بهدف قاتل من اللمسة الأولى للبديل هارفي إليوت.

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