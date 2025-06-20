باريس سان جيرمان يسقط أمام بوتافوجو .. البرازيليون استخدموا سُم إنريكي لإسقاطه وانتظروا هذا الاسم في الدوري الإنجليزي!

هزيمة مفاجئة لبطل أوروبا

بعد المستوى الذي ظهر به باريس سان جيرمان أمام أتلتيكو مدريد، وسحقه للفريق الإسباني برباعية نظيفة، كان يظن الجميع أنه لن يقف أحد أمام بطل أوروبا، قبل أن يأتي بوتافوجو!

تشابي ألونسو حذر الجميع من البرازيليين قبل مباراة الهلال وريال مدريد، وقال إنهم أكثر من أبهروه في كأس العالم للأندية، ولكن مواطنه الإسباني لويس إنريكي لم يستمع ودفع الثمن غاليًا.

هدف من إيجور جيسوس في الدقيقة 36 من عمر اللقاء حسم كل شيء، وجعل بوتافوجو في المركز الأول بمجموعته في مونديال الأندية، ليضمن بشكل كبير التأهل لدور الـ16 تاركًا باريس وأتلتيكو مدريد يتنافسان على البطاقة الثانية إلا إذا حدثت معجزة.